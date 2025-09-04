 / Attualità

04 settembre 2025

Il Circolo Culturale Eureka di Cherasco compie 30 anni

Per l’occasione, venerdì 13 settembre alle ore 18.00, presso il Teatro Salomone di Cherasco, si terrà un Gala Concerto che vedrà protagonisti artisti e musicisti

Il concerto si terrà al Teatro Salomone

Il Circolo Culturale Eureka celebra i suoi 30 anni di attività.

Per l’occasione, venerdì 13 settembre alle ore 18.00, presso il Teatro Salomone di Cherasco, si terrà un Gala Concerto che vedrà protagonisti artisti e musicisti ospiti, in un evento pensato per festeggiare insieme tre decenni di cultura, musica e condivisione

.

Fondato nel 1995, il Circolo promuove iniziative artistiche e culturali, organizza conferenze, concerti ed eventi formativi, creando occasioni di incontro e crescita per la comunità. Da trent’anni rappresenta un punto di riferimento per chi ama la musica, le arti e il dialogo culturale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

cs

