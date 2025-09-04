Il Circolo Culturale Eureka di Cherasco compie 30 anni

Il Circolo Culturale Eureka celebra i suoi 30 anni di attività.

Per l’occasione, venerdì 13 settembre alle ore 18.00, presso il Teatro Salomone di Cherasco, si terrà un Gala Concerto che vedrà protagonisti artisti e musicisti ospiti, in un evento pensato per festeggiare insieme tre decenni di cultura, musica e condivisione

.

Fondato nel 1995, il Circolo promuove iniziative artistiche e culturali, organizza conferenze, concerti ed eventi formativi, creando occasioni di incontro e crescita per la comunità. Da trent’anni rappresenta un punto di riferimento per chi ama la musica, le arti e il dialogo culturale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.