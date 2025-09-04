Il vigile urbano Claudio Fissore lascia Alba dopo 16 anni per Sommariva del Bosco

Nei giorni scorsi il vigile urbano Claudio Fissore ha lasciato il Comune di Alba per il Comune di Sommariva del Bosco, dove è entrato in servizio lunedì 1 settembre. L’Agente Scelto di Polizia Locale – Area degli Istruttori ha optato per il trasferimento nel Comune del Roero perché più vicino alla sua residenza.

Prima di lasciare l’incarico, il vigile ha salutato e ringraziato il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Polizia Municipale e sicurezza Davide Tibaldi, accompagnato dal comandante del Corpo di Polizia Municipale Antonio Di Ciancia e dall’Ispettore Capo Alessandro Fracanzani.

Fissore è entrato nel Comune di Alba l’1 ottobre 2009. Inizialmente ha lavorato sul controllo della viabilità ordinaria, poi ha seguito mercati, edilizia, decoro urbano, commercio, occupazione suolo e ultimamente il controllo rifiuti.

"Abbiamo salutato e ringraziato il vigile Fissore per il lavoro svolto in 16 anni nel Comune di Alba e gli auguriamo un buon lavoro nel nuovo incarico – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Polizia Municipale e sicurezza Davide Tibaldi – Intanto, le competenze dell’agente Fissore sono passate all’agente di polizia locale Angelo Ponzo e la macchina amministrativa procede regolarmente. Tuttavia, per la sostituzione, abbiamo lanciato un concorso pubblico sull’assunzione di due nuovi vigili urbani che probabilmente entreranno in servizio nei prossimi mesi. Così il Corpo di Polizia Locale di Alba sarà costituito da 23 agenti. Alba è una città molto attiva e le competenze dei nostri vigili sono molte, oltre ai ruoli su vigilanza e controllo".

Per la sostituzione dell’agente, l’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando per la copertura di 2 posti di “agente di polizia locale” area degli istruttori a tempo pieno e indeterminato. I termini scadono lunedì 8 settembre 2025.