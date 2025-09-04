La foresteria gratuita per gli specializzandi di medicina: "Oltre cinquanta quelli che hanno scelto Mondovì e Ceva"

Stanze gratuite per i medici specializzandi che arrivano all'ospedale di Mondovì. È stata questa la brillante intuizione realizzato prima in forma sperimentale alcuni anni fa e poi diventato pienamente operativo nel 2023, grazie ad ASSO (Amici della Sanità per il Sud Ovest della Provincia), oggi divenuta Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva e gli "Amici del Cuore", con il prezioso sostegno di Fondazione CRC (leggi qui) e la collaborazione del CFP cebano monregalese.

Un progetto che ha consentito di accogliere e favorire la formazione di personale sanitario specializzando presso l'ospedale Regina Montis Regalis e presso il Poveri Infermi di Ceva, creato anche con l'obiettivo di ottenere una presenza in forze di operatori sanitari.

"La Foresteria Beila è un progetto in cui abbiamo creduto molto - spiega la presidente della Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva – ETS , Mariangela Schellino - oggi si compone di dieci camere singole arredate e con bagno, cucina attrezzata e sala in comune. Ritengo fondamentale tale progetto, ancor più in un momento di grave crisi del nostro SSN dovuto prevalentemente alla mancanza di operatori sanitari sia in ambito medico che infermieristico e mi preme sottolineare e soprattutto ringraziare quanti con impegno intervengono annualmente nel sostenere il progetto".

Tra il 2023 e il 2024 la Foresteria del Beila ha ospitato una cinquantina di medici specializzandi che hanno lavorato nei reparti di Cardiologia, Ortopedia, Endocrinologia, Anestesia e rianimazione, Medicina d’urgenza, Medicina fisica, Chirurgia, Ginecologia ed Ostetricia, Oncologia. Nel corso del 2025 gli ospiti sono stati 18, ad oggi in foresteria i medici sono otto.

La Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva – ETS, subentrata ad Asso Onlus nella gestione ad ottobre del 2024, mette a disposizione del personale sanitario in formazione, gratuitamente, il servizio di Foresteria in località Beila – Mondovì per l’intera durata del periodo di formazione.

"Ognuno di noi - conclude Schellino - può contribuire a mantenere anzi a migliorare il servizio. Proprio per questo l’11 settembre organizziamo una cena che ha come scopo la raccolta fondi onde poter continuare ad offrire il servizio di Foresteria gratuito".

La serata benefica si terrà giovedì 11 settembre alle 19.30 presso la Tavola del Chiostro al Santuario di Vicoforte. I proventi della serata saranno finalizzati a sostenere gli ospedali di Mondovì e Ceva. Prenotazioni entro il 6 settembre scrivendo a segreteria@assocn.it offerta minima 60 euro.