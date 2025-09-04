Nadia Gioelli espone alla Biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, da sabato 6 a sabato 27 settembre, ospita la mostra “Il mondo intorno” dell’artista Nadia Gioelli.

I suoi lavori si ispirano a volte al realismo, altre all’astratto e allo stilizzato, in modo che l’immagine sia evocata dall’idea, dal ricordo che abbiamo del soggetto, più che dalla realtà tale e quale. Grande rilevanza ha l’uso del colore, vivace, carico e pieno. Tra i soggetti preferiti troviamo colline sinuose, gli alberi e la luna, simbolo per la pittrice di introspezione, riservatezza, sogno e poesia.

Dopo essersi diplomata al Liceo Artistico di Alba, ha appreso la tecnica della pittura a terzo fuoco su ceramica e per alcuni anni si è dedicata quasi esclusivamente a questa disciplina artistica. Nel 2004 ha ripreso in mano le tele riscoprendo la passione del dipingere quadri e ha unito ai colori acrilici, materiali poveri, riciclati, spesso naturali.

Ha partecipato a molte collettive, sia con le ceramiche che con i quadri.

La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30 e 14-18; giovedì 9.00-13.30 e 14.00-19.00; sabato: 9.00-12.30; chiuso lunedì e festivi).

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it