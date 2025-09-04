Piasco, al via la prima assemblea di comunità con l'Amministrazione della sindaca Stefania Dalmasso

A poco più di un anno dall’insediamento, l’amministrazione comunale di Piasco guidata dalla sindaca Stefania Dalmasso annuncia un’iniziativa di grande rilevanza per la vita civica: la prima assemblea di Comunità.

L’incontro è fissato per lunedì 9 settembre alle 21,15 nella Sala Polivalente “Dottor Francesco Serra” in via Umberto I, 145.

“Lo riteniamo uno strumento essenziale per la partecipazione attiva – spiega la sindaca con gli amministratori comunali -– e sarà l’occasione per i piaschesi di intervenire direttamente nella vita della collettività, esprimendo idee, bisogni e proposte, contribuendo così alle decisioni che riguardano il futuro del nostro territorio”.

Si tratta di un esperimento che l’Amministrazione intende avviare con l’obiettivo di dare voce ai cittadini e creare uno spazio di confronto costruttivo.

“Questo sarà il primo incontro e ci piacerebbe strutturarlo periodicamente – aggiungono – ora attendiamo di vedere la risposta dei piaschesi e poi, insieme, decideremo come proseguire”.

L’appuntamento segna quindi l’avvio di un percorso nuovo, volto a rafforzare il legame tra istituzioni e comunità, in un’ottica di dialogo e collaborazione.