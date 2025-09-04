 / Attualità

Attualità | 04 settembre 2025, 08:15

Ryanair, da oggi a bordo con bagaglio a mano più grande

La novità riguarda anche lo scalo di Cuneo Levaldigi dove la compagnia ha installato Bag Sizer di dimensioni maggiori

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha confermato oggi (giovedì 4 settembre) di aver completato l'installazione dei suoi misuratori di bagaglio a mano più grandi nei suoi 235 aeroporti in tutta Europa.  

A partire da oggi, giovedì 4 settembre, tutti i passeggeri Ryanair possono portare con sé una borsa personale più grande e gratuita (40 x 30 x 20 cm), che è il 33% più grande del bagaglio a mano gratuito standard dell'UE (40 x 30 x 15 cm).

Ryanair consente a ciascun passeggero di portare a bordo 1 bagaglio a mano gratuito, ma queste borse devono essere in grado di essere inserite sotto il sedile di ogni passeggero. Se i passeggeri desiderano portare un bagaglio a mano extra, possono farlo acquistando il servizio di imbarco prioritario di Ryanair.

redazione

