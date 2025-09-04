Ryanair, da oggi a bordo con bagaglio a mano più grande

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha confermato oggi (giovedì 4 settembre) di aver completato l'installazione dei suoi misuratori di bagaglio a mano più grandi nei suoi 235 aeroporti in tutta Europa.
A partire da oggi, giovedì 4 settembre, tutti i passeggeri Ryanair possono portare con sé una borsa personale più grande e gratuita (40 x 30 x 20 cm), che è il 33% più grande del bagaglio a mano gratuito standard dell'UE (40 x 30 x 15 cm).
Ryanair consente a ciascun passeggero di portare a bordo 1 bagaglio a mano gratuito, ma queste borse devono essere in grado di essere inserite sotto il sedile di ogni passeggero. Se i passeggeri desiderano portare un bagaglio a mano extra, possono farlo acquistando il servizio di imbarco prioritario di Ryanair.