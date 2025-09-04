Savigliano, aperte le iscrizioni al centro educativo post-scolastico

Con la ripresa dell'anno scolastico, mentre il Centro estivo è ormai alla conclusione, torna operativo il Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani, le cui iscrizioni sono aperte.

Il servizio riprenderà mercoledì 10 settembre, in concomitanza con il ritorno sui banchi. Lunedì 8 e martedì 9 settembre le aule di corso Roma resteranno chiuse per le operazioni di pulizia e riorganizzazione degli spazi.

Con la consueta organizzazione in due sezioni distinte, una per le elementari e l'altra per le medie, le attività spazieranno anche quest'anno dall'assistenza nei compiti e nello studio con il supporto educativo di personale qualificato ai laboratori, dalle attività ludico ricreative al servizio mensa quotidiano, passando per l' accompagnamento scuola-sede.

A tal proposito, sono aperte le iscrizioni anche per quanto riguarda il servizio mensa del martedì, novità introdotta lo scorso anno con l'avvio della “settimana corta” a Savigliano.

In quel giorno della settimana, i bambini delle scuole elementari del “Secondo circolo” vengono accompagnati dal personale di Oasi presso la bocciofila saviglianese di viale Gozzano: lì consumano il pranzo al sacco per fare ritorno in aula alle 14.

I giovani del “Primo circolo”, invece, mangiano presso la sede Oasi di corso Roma: vengono accompagnati e riportati a scuola dal personale dell'ente e possono scegliere se consumare il pranzo al sacco o il pasto preparato dalla mensa interna di Oasi.

La possibilità di usufruire della mensa al martedì è aperta a tutti, anche agli studenti che non frequentano solitamente il Centro educativo post-scolastico.

"Il Centro di corso Roma – afferma il presidente di Oasi Giovani, Gianfranco Saglione – è un servizio che rispecchia appieno l'identità del nostro ente. Ha formato generazioni di saviglianesi, facendole crescere culturalmente e soprattutto umanamente. Per questo continuiamo a sostenerlo e a credere nel valore delle attività che gli educatori portano avanti".

Sia che per il Centro educativo che per il solo servizio mensa è possibile iscriversi in due modi. On-line, collegandosi al sito www.oasigiovani.it e compilando gli appositi moduli. Oppure in sede: il lunedì ed il mercoledì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Per informazioni, contattare il 331.5969044 o scrivere a centroeducativo@oasigiovani.it.