Villanova Mondovì, inaugurata la nuova terrazza al Centro Diurno Sirio

È stata inaugurata oggi, giovedì 4 settembre, la nuova terrazza del Centro Diurno Sirio di Villanova Mondovì, realizzata grazie a un contributo di 10 mila euro dell’amministrazione comunale.

Un momento di grande gioia festeggiato alla presenza sindaco Roberto Murizasco, che ha ricordato i passi che hanno portato alla nascita del centro e ha condiviso questo importante traguardo insieme al vicesindaco Riccardo Boasso, agli assessori Chiara Maria Bongiovanni e Giacomo Vinai, e ai consiglieri Romina Capitani e Susi Vanna Bruno.

La terrazza sarà utile non solo per le attività del centro durante la bella stagione, ma che consentirà ai ragazzi di godere appieno dell’area esterna immersa nel verde.

Il direttore del CSSM, Valerio Giovanni Lantero, e la responsabile del centro, Sabrina Pollano, hanno ringraziato il Comune per l’intervento che, privo di barriere architettoniche, potrà essere utilizzato anche per feste ed eventi.