Investita dopo l’uscita di strada: non ce l’ha fatta la ventenne di Bra ricoverata in condizioni disperate al Cto di Torino

La giovane si è spenta oggi al Cto di Torino

Non ce l’ha fatta la giovane di Bra, Kadija Ghazzar, classe 2005, rimasta gravemente ferita nell’incidente verificatosi a Carmagnola nelle prime ore di ieri, mercoledì 3 settembre.

La ragazza si è spenta nel pomeriggio di oggi, giovedì, nel reparto Grandi Traumi dell’ospedale Cto di Torino.

La giovane era stata investita da un’auto di passaggio successivamente a un primo incidente occorso all’automobile sulla quale viaggiava con alcuni amici di età compresa tra i 18 e i 21 anni lungo la provinciale che collega il centro alle porte di Torino a Villastellone.

Nella notte era stata sottoposta a diversi interventi chirurgici per ridurre il gravissimo trauma cranico subìto nell’urto e le fratture che la giovane ha accusato a entrambi i femori.

I medici si erano riservati la prognosi proprio in ragione delle gravissime condizioni seguite all’investimento. A travolgerla negli istanti successivi all’uscita di strada dell’auto sulla quale viaggiava una Ford Kuga condotta da un 45enne residente a Fossano, nel Cuneese. Oggi pomeriggio il decesso.