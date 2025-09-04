Inaugurato il nuovo micro nido nella frazione Rivoira a Boves

Domenica 31 agosto è stato inaugurato e benedetto il nuovo micro nido “Divina Provvidenza” nella frazione Rivoira a Boves.

“E’ una realizzazione" evidenzia il Presidente Cristian Maccagno della scuola materna paritaria della frazione "che ha come obiettivo quello di fornire un offerta formativa che va dal micro nido alla scuola primaria.

Sono 16 i bimbi che dal primo settembre usufruiscono di questo nuovo servizio (ben 4 sono in lista di attesa) e provengono da Rivoira, Boves, Cuneo e Peveragno.

Un servizio ad un territorio ampio, che soddisfa l’esigenza di molte giovani famiglie. All’inaugurazione ha Presenziato il Vescovo di Cuneo mons. Piero Delbosco, l’assessore regionale Marco Gallo, il Vice Presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il vicepresidente dell’Amministrazione Provinciale Massimo Antoniotti , il sindaco di Boves Matteo Ravera con Giunta e Consiglio, il presidente della Banca di Boves Claudio Cavallo, il m.llo Antonino Corso Comandante della Stazione dei Carabinieri di Boves, Angela Raffaele Addamo Dirigente scolastica ed i rappresentanti delle scuole materne di Boves e Fontanelle.

Particolarmente significativa la presenza del parroco di Rivoira, Don Martino Pellegrino, di quello di Boves Don Dario Bottero e don Beppe Panero, Parroco di Fontanelle.