Al via i festeggiamenti patronali al Santuario di Monserrato

Con venerdì 5 settembre prendono il via i festeggiamenti patronali del Santuario di Monserrato, che si concluderanno lunedì 15 settembre.

Si comincia venerdì 5 con la terza edizione di Goodbye Summer, un evento che celebra la fine dell’estate con un mix coinvolgente di musica e gusto: musica dal vivo, street food e un’atmosfera carica di energia positiva. L’iniziativa avrà inizio alle ore 19:00 nella splendida cornice naturale di Monserrato.

L’ingresso è libero e aperto a tutti, rendendo l’appuntamento perfetto per giovani, famiglie e chiunque voglia godersi le ultime serate estive in compagnia. Sul palco si esibiranno Nick Sorce e Double Beat, DJ pronti a far ballare il pubblico con sonorità dance, house e techno. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di street food con proposte gastronomiche per tutti i gusti, da assaporare in un contesto rilassato e festoso.

Sabato 6 settembre, a partire dalle ore 20:00, nell’Anfiteatro di Monserrato si terrà una serata di tango argentino con l’evento "Milonga in Anfiteatro".

Si vivrà una magica serata sotto le stelle nell'incantevole location di Monserrato.

All’inizio della serata sarà possibile partecipare a una lezione gratuita per principianti, a cura di Massimiliano Zavatteri. La serata di ballo si svolgerà su parquet.

Domenica 7 settembre, alle ore 19:00, sul sagrato del Santuario — uno dei più panoramici del Cuneese — si terrà l’evento "Eclissi di Luna al Santuario" con Federico Pellegrino.

L’eclissi inizierà quasi in concomitanza con il sorgere della Luna, previsto per le 19:30, e raggiungerà il suo massimo intorno alle ore 20:00. Durante la fase di massima totalità, la Luna sarà molto vicina all’orizzonte.

A seguire, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a un aperitivo organizzato da Alimentari Le Moise prenotando al n° 389 177 0194 o in negozio in Via Garibaldi, al costo di € 12,00 a persona.

Tutte le iniziative sono organizzate dall’Associazione Culturale Monserrato ODV, con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo e la collaborazione di alcune associazioni cittadine.











