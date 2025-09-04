 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 04 settembre 2025, 15:03

Che successo a Paschera il raduno delle auto d’epoca e sportive

Organizzata dal Comitato festeggiamenti con l’aiuto di Enrico Oggero, la terza edizione ha visto quest’anno una sessantina di auto, per un totale di cento partecipanti da tutta la provincia

Che successo a Paschera il raduno delle auto d’epoca e sportive

Sono le fotografie che ci giungono dal Comitato festeggiamenti di Paschera San Carlo a raccontare l’entusiasmo ed il successo di domenica, 31 luglio, con la terza edizione del raduno di auto d’epoca e sportive, nell’ambito della festa patronale “Back to Paschera (Caraglio)”.



Una sessantina quest’anno le auto, per un totale di cento partecipanti da tutta la provincia. Ritrovo alle ore 10.30 a Paschera San Carlo vicino alla Chiesa, per poi partire dalle ore 11:30 alle ore 12:30 e fare tutti insieme un giro turistico ad anello.



Da Paschera, passando per Caraglio, le auto si sono dirette a Montemale, per poi scendere giù, passare davanti al Santuario di Ripoli e da Dronero fare ritorno a Paschera e radunarsi nuovamente vicino alla Chiesa fino al tardo pomeriggio.



Dai maggioloni alle auto moderne: tra i modelli anche il camioncino del vecchio falegname di Paschera, che ha risvegliato ricordi indelebili e tanto affetto.



Il raduno è stato organizzato dal Comitato festeggiamenti con la preziosa collaborazione di Enrico Oggero: “Il suo aiuto è stato come sempre preziosissimo - ci dicono dal Comitato - Quest’anno poi i partecipanti sono stati più numerosi che mai e ci teniamo a ringraziare tutti di cuore. Noi siamo già carichi per il prossimo anno, pronti per pensare ad una nuova edizione che ci auguriamo di poter realizzare. Nel frattempo, iniziate a scaldare i motori!”

Beatrice Condorelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium