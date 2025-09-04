Che successo a Paschera il raduno delle auto d’epoca e sportive

Sono le fotografie che ci giungono dal Comitato festeggiamenti di Paschera San Carlo a raccontare l’entusiasmo ed il successo di domenica, 31 luglio, con la terza edizione del raduno di auto d’epoca e sportive, nell’ambito della festa patronale “Back to Paschera (Caraglio)”.





Una sessantina quest’anno le auto, per un totale di cento partecipanti da tutta la provincia. Ritrovo alle ore 10.30 a Paschera San Carlo vicino alla Chiesa, per poi partire dalle ore 11:30 alle ore 12:30 e fare tutti insieme un giro turistico ad anello.





Da Paschera, passando per Caraglio, le auto si sono dirette a Montemale, per poi scendere giù, passare davanti al Santuario di Ripoli e da Dronero fare ritorno a Paschera e radunarsi nuovamente vicino alla Chiesa fino al tardo pomeriggio.





Dai maggioloni alle auto moderne: tra i modelli anche il camioncino del vecchio falegname di Paschera, che ha risvegliato ricordi indelebili e tanto affetto.





Il raduno è stato organizzato dal Comitato festeggiamenti con la preziosa collaborazione di Enrico Oggero: “Il suo aiuto è stato come sempre preziosissimo - ci dicono dal Comitato - Quest’anno poi i partecipanti sono stati più numerosi che mai e ci teniamo a ringraziare tutti di cuore. Noi siamo già carichi per il prossimo anno, pronti per pensare ad una nuova edizione che ci auguriamo di poter realizzare. Nel frattempo, iniziate a scaldare i motori!”