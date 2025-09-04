La festa di San Chiaffredo a Saluzzo apre in musica con "The final note - Il Microfono d’Oro"

E' previsto per questa sera, giovedì 4 settembre, l’avvio ufficiale dei festeggiamenti di San Chiaffredo.

Alle 21 sotto l’ala di ferro di piazza Cavour si terrà lo spettacolo "The final note - Il Microfono d’Oro", da un’idea di Eraldo Fervier e Davide Bessone, lo storico duo del “I due di notte”. Presenta Ilaria Salzotto.

"E’ per aprire in musica e allegria la festa del nostro santo patrono - commenta Davide Bessone -. Dire che siamo emozionatissimi è poco. A differenza degli anni passati, questa volta non sarà una competizione canora, ma una grande esibizione, dove i sedici cantanti daranno il meglio di loro stessi, e sono veramente bravi.

Alcuni canteranno con le basi, altri accompagnati da strumento. Io ed Eraldo faremo da spalla a Ilaria e ci esibiremo in alcuni momenti".

I cantanti in scaletta nello spettacolo arrivano dal Saluzzese, ma anche dal Cuneese e Torinese.

"Grazie di cuore al Comune e alla Fondazione Bertoni, che ci hanno supportati nelle richieste di organizzazione. Grazie al negozio di fiori Clohe per l'allestimento floreale del palco, al negozio Corso Italia per gli abiti e alla pasticceria Delsoglio per le bignole".

Ingresso libero.