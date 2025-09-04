Cuneo Bike Festival 2025: la bicicletta al centro delle scelte per il futuro tra salute e mobilità sostenibile

Talk, approfondimenti, pedalate, laboratori, proiezioni, street food e perfino show cooking: torna a Cuneo il Cuneo Bike Festival, giunto alla sua quinta edizione e in programma dal 18 al 22 settembre 2025, in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità.



Ed è proprio sulla mobilità sostenibile che si concentra l'intero progetto, il cui filo conduttore di quest’anno sono le “scelte”, intese come consapevolezza e responsabilità: perché solo conoscendo si può decidere e solo decidendo si può cambiare. La vera protagonista non può che essere la bicicletta, strumento per spostamenti intelligenti che non solo pongono attenzione all'ambiente, ma anche al benessere e alla salute delle persone.

Dodici mesi di mobilità sostenibile

Il festival non si esaurirà nei cinque giorni di settembre: per la prima volta è stato un percorso lungo dodici mesi, con un appuntamento al mese dedicato alla bicicletta e alla mobilità intelligente. “Sostenibilità e promozione del territorio significano turismo sostenibile” ha sottolineato l’assessore regionale Marco Gallo.

Per il Comune di Cuneo, il festival rappresenta la continuità di un progetto nato anni fa sotto la guida dell’allora sindaco Federico Borgna. “Ringrazio chi ha creduto fin dall’inizio in questa direzione verso una mobilità migliore” ha commentato la sindaca Patrizia Manassero.

Senza dimenticare i tanti volontari: “Gli eventi non si realizzerebbero senza il loro impegno” ha precisato la sindaca.

“La bicicletta è molto più di un mezzo di trasporto: è cultura, sport, socialità e sostenibilità - spiega Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo -. Il 'Cuneo Bike Festival' nasce proprio per raccontare tutte queste dimensioni e, anno dopo anno, cresce grazie alla risposta entusiasta del pubblico e al contributo di tanti partner del territorio. Il successo sempre crescente del Festival dimostra che c’è voglia di vivere la bicicletta come simbolo di salute, convivialità e rispetto dell’ambiente. Siamo convinti che anche questa edizione sarà una grande occasione per condividere la passione per le due ruote e promuovere la mobilità sostenibile”.

Un territorio che pedala insieme

Il sostegno arriva anche dalla Provincia di Cuneo, impegnata nell’individuazione dei percorsi per un distretto cicloturistico. «Solo così potremo valorizzare e promuovere l’intero territorio» ha spiegato il consigliere Rocco Pulitanò.

La Fondazione CRC, che da tre anni supporta il festival, ribadisce la centralità del cicloturismo: «È la sintesi di un sistema territoriale, un tema che per Cuneo è alla base del suo futuro» ha dichiarato l’ex sindaco Borgna, oggi in rappresentanza della Fondazione bancaria.





Piazza Galimberti cuore pulsante

Il quartier generale sarà piazza Galimberti, con un villaggio ricco di attività: talk, pump track, laboratori di ciclomeccanica, percorso per bambini, parcheggio bici e la vetrina della bicicletta inclusiva.

Tra i principali eventi collaterali della quinta edizione del “Cuneo Bike Festival”, da venerdì 19 a domenica 21 settembre in piazza Galimberti ci sarà la 110ª tappa dell’International Street Food 2025, con numerosi food truck che proporranno specialità enogastronomiche internazionali e regionali, in collaborazione con Confartigianato Imprese.

Tra gli ospiti spiccano il campione del mondo Paolo Bettini, il conduttore radiofonico e viaggiatore lento Frank Lotta, la chef creativa Alessandra Rubini e la rievocazione delle cicloturistiche degli anni ’90 organizzate dal Liceo Peano.

Il gemellaggio con il Festival del Ciclista Lento di Ferrara

Il programma propone sfide adrenaliniche con le gravel bike, ma anche le immancabili pedalate per famiglie, come Bimbimbici. A novembre spazio alla formazione nelle scuole, con laboratori e incontri di educazione alla sicurezza stradale insieme a campioni del ciclismo.

Quest'anno tra le novità più importanti: il festival si gemella con il Festival del Ciclista Lento di Ferrara, aprendo a nuove collaborazioni nazionali. Nel fine settimana del 20 e 21 settembre sarà rappresentato dal suo ideatore e patron, Guido Foddis. Il festival celebra la bicicletta come simbolo di convivialità, sostenibilità e benessere, valorizzando il territorio ferrarese ed è noto per proporre, tra le tante, “La pedalata più lenta del mondo: 5 km in 5 ore”. In omaggio a questa iniziativa, il “Cuneo Bike Festival” ha inserito nel suo programma “La seconda pedalata più lenta del mondo”, che si terrà sabato 20 settembre e coinvolgerà numerosi partner e luoghi cittadini.





Aspettando il Festival



Ad anticipare il festival ci saranno tre appuntamenti: il tradizionale Bike to work day di venerdì 12 settembre e i Bike to school day di lunedì 15 e martedì 16 settembre, a cui si aggiunge una pedalata promossa dal Parco fluviale Gesso e Stura dalla Casa del Fiume all’oasi naturalistica La Madonnina, in collaborazione con FIAB Cuneo – Bicingiro, sabato 13 settembre.

La quinta edizione del “Cuneo Bike Festival”, preceduta da una lunga serie di eventi off, guarda già oltre: tra gli appuntamenti calendarizzati per l'autunno spicca quello di martedì 18 novembre, alle 21, al cinema teatro Monviso con la coppia di ciclisti professionisti Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) e Jacopo Mosca (Lidl-Trek), che nella mattina di mercoledì 19 novembre incontreranno le scuole.

Info pratiche

Il villaggio del Cuneo Bike Festival sarà aperto:

venerdì 19 settembre dalle 14.30 alle 19.30

sabato 20 settembre dalle 9.30 alle 19.30

domenica 21 settembre dalle 9 alle 19

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Maggiori dettagli e aggiornamenti sul sito www.cuneobikefestival.it