Settembre in Valle Stura: tra natura, sapori e meraviglia

La Valle Stura si prepara a salutare l’estate e accogliere l’autunno con un calendario ricco di eventi pensati per far scoprire – con lentezza, curiosità e partecipazione – il suo paesaggio, la sua cultura e i suoi sapori. Settembre, con la sua luce morbida e l’aria più fresca, diventa il momento ideale per vivere la montagna in modo intimo, coinvolgente e autentico.

Giovedì 11 settembre – Sotto il cielo dei castagni (Moiola)

Si comincia giovedì 11 settembre a Moiola con “Sotto il cielo dei castagni”. Si cammina tra i castagneti dell’Azienda Agricola l’Arbol, per scoprire la storia e il valore della castagna, simbolo del territorio e della sua tradizione contadina.

Al termine, un apericena genuino preparato in collaborazione con il Pastificio Mëscià, con pasta artigianale e prodotti locali (15 €). La serata si chiude con un’esperienza unica: una camminata notturna sotto le stelle, guidati dall’escursionista Stefano Melchio, tra costellazioni, racconti e silenzio (10 €). Ritrovo ore 18.45 – Moiola, Azienda Agricola l’Arbol.

Sabato 13 settembre – Far na novo veio en Val Esturo (Vinadio)

Sabato 13 settembre, l’anfiteatro del Revelin a Vinadio diventa teatro di un pomeriggio dedicato a tutta la famiglia. Il nuovo appuntamento con “Far na novo veio en Val Esturo” è interamente dedicato alle api.

Alle ore 15.00 prende il via un laboratorio interattivo per scoprire come vivono, cosa fanno e perché sono fondamentali per il nostro ecosistema. Dopo la merenda per tutti, la giornata si conclude con un cinema all’aperto, in una proiezione pensata per i più piccoli… ma capace di incantare ogni età. Inizio ore 15.00 – Vinadio, Revelin.

Giovedì 25 settembre – Cena e stelle a Beguda

Il 25 settembre la serata si colora di sapori e magia, grazie a un evento che unisce la gastronomia locale al fascino del cielo notturno. Alle ore 19.00 ci si ritrova al ristorante Le Lanterne di Beguda (Borgo San Dalmazzo) per una cena conviviale.

Alle 20.30, si parte per una passeggiata serale tra i sentieri, accompagnati dalla guida escursionistica Stefano Melchio, per alzare lo sguardo e imparare a leggere le costellazioni. Un’esperienza che parla al cuore e invita a rallentare. Cena ore 19.00 – Escursione ore 20.30 – Beguda (Borgo S. Dalmazzo) Cena ed escursione prenotabili anche separatamente.

Dal 27 settembre al 6 ottobre – Il bramito dei cervi

L’autunno inizia nel segno della potenza e del mistero della natura. Con una serie di escursioni guidate nel cuore della Valle Stura di Demonte, sarà possibile ascoltare il suggestivo bramito dei cervi, il loro richiamo d’amore, che risuona tra i boschi silenziosi durante la stagione degli amori. A guidare l’esperienza, Giovanni Mozzi, guida escursionistica esperta del territorio. I percorsi permettono a tutti – adulti e bambini – di vivere un incontro ravvicinato con la fauna selvatica in un’atmosfera carica di emozione. Date:

Sabato 27, domenica 28, lunedì 29 settembre

Sabato 4, domenica 5, lunedì 6 ottobreCosto: 10 € a persona (gratuito per i bambini sotto i 10 anni, accompagnati da adulti)

Palazzo Borelli, visite guidate– Demonte, 6, 7 e 21 settembre

Per gli amanti della storia e dell’arte, settembre offre anche l’opportunità di visitare Palazzo Borelli, uno dei luoghi simbolo di Demonte. L’edificio, risalente al Seicento, conserva affreschi d’epoca e scorci suggestivi.

Le visite saranno accompagnate da guide specializzate. Aperture: 6, 7 e 21 settembre – Demonte.

Informazioni e prenotazioni

Porta di Valle / Valle Stura: +39 328 2032182 / portadivalle@vallesturaexperience.it

Vi invitiamo a vivere la montagna con occhi nuovi: non da spettatori, ma da protagonisti. Tra boschi che cambiano colore, cieli che si aprono alla sera e storie da ascoltare, settembre è il momento perfetto per farsi sorprendere.