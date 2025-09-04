Cuneo Volley, oggi la presentazione dell'opposto Nathan Feral

Stamattina, venerdì 5 settembre alle ore 11, nella sede saviglianese dello sponsor Opera, Cuneo Volley presenterà ufficialmente il suo nuovo opposto Nathan Feral, classe 2003, uno dei volti più attesi della prossima stagione di SuperLega.

L’arrivo del giovane talento transalpino, reduce dal titolo europeo Under 22 con la Francia e già protagonista di diverse apparizioni nella nazionale maggiore è stato accolto con entusiasmo dall’ambiente biancoblù, che dopo il grande colpo Ivan Zaytsev ripone grandi speranze anche sul nuovo opposto.

Formatosi nel Besançon Volley-Ball e cresciuto nel Toulouse Volley in Ligue A, Feral si è messo in luce come miglior battitore del campionato francese, dimostrando qualità tecniche e margini di crescita notevoli. Per lui, l’avventura a Cuneo rappresenta la prima esperienza nel campionato italiano, un palcoscenico di altissimo livello che sarà banco di prova e occasione di consacrazione.

Il direttore sportivo del club, Paolo Brugiafreddo, presentando l’operazione ha sottolineato "la soddisfazione per una trattativa importante che porta in biancoblù non solo un opposto di grande prospettiva, ma anche un ragazzo serio e motivato, pronto a dare il massimo per la squadra e per i tifosi".

La scelta di puntare su Feral, in un ruolo cruciale come quello di opposto, conferma la volontà della società di costruire un roster competitivo e ambizioso per il ritorno in SuperLega. La tifoseria guarda con curiosità e fiducia a questo nuovo innesto, che potrà diventare un protagonista della stagione 2025/2026.

Stamane la presentazione ufficiale sarà anche l’occasione per conoscere da vicino il nuovo volto del Cuneo Volley e scoprire le prime parole del giovane francese, atteso con entusiasmo dai sostenitori biancoblù.