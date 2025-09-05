La Cina annuncia dazi fino al 62% sull'import di carne di maiale dall'Unione Europea

La Cina annuncia che imporrà dazi antidumping provvisori sulle importazioni di carne suina europea, che vanno dal 15,6% al 62,4%, a partire dal 10 settembre.

L'annuncio arriva in seguito a un'indagine che, secondo il Paese, ha rivelato pratiche di dumping.

Il gigante asiatico ha avviato l'indagine nel giugno 2024, poco dopo che Bruxelles aveva annunciato la sua intenzione di imporre dazi aggiuntivi sui veicoli elettrici importati dalla Cina.

"L'autorità inquirente ha accertato in via preliminare che le importazioni di carne di maiale e sottoprodotti di carne di maiale dall'Unione Europea sono oggetto di dumping", ha dichiarato venerdì il Ministero del Commercio cinese, giustificando la misura. Le autorità hanno deciso di attuare "misure antidumping provvisorie sotto forma di cauzioni" da depositare presso la dogana, ha aggiunto. (Eco-Mis/Adnkronos)