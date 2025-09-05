A Fossano un corso IFTS per la manutenzione e il collaudo di dispositivi diagnostici

Prenderà avvio a Fossano il corso IFTS in “Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici”, organizzato dal CFP Cebano Monregalese in collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Istituto Vallauri di Fossano e una rete di aziende specializzate nel collaudo, nell’assistenza e nella manutenzione dei dispositivi biomedici.

Il corso, della durata di meno di un anno, è strutturato in 400 ore di formazione in aula e 400 ore di stage in azienda. L’alternanza tra studio e lavoro consentirà ai partecipanti di acquisire nozioni pratiche e di sperimentarle direttamente in contesti professionali, grazie alla collaborazione con aziende partner del settore.

Il programma didattico affronterà tematiche che spaziano dal controllo qualità e sicurezza delle apparecchiature medicali agli elementi di biologia e anatomia, dai fondamenti di elettronica ed elettrotecnica all’informatica applicata, fino alla gestione della manutenzione di dispositivi medicali e alla conoscenza di regolamenti e direttive europee. Non mancheranno moduli trasversali su organizzazione aziendale, processi di comunicazione, orientamento, sicurezza, sviluppo sostenibile e parità di trattamento.

Il corso, completamente gratuito, mira a fornire competenze solide e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, in particolare nel settore della manutenzione e assistenza delle apparecchiature elettromedicali, un ambito in costante crescita.

Le candidature alla selezione sono possibili fino al 20 settembre sul sito www.cfpcemon.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CFP Cebano Monregalese al numero 0172 646097 o scrivere a cfpfossano@cfpcemon.it