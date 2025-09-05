A Mondovì torna Illustrada, ospite d'onore Rébecca Dautremer una delle più importanti e amate illustratrici del panorama internazionale

Tre mostre, sei talk, 12 laboratori, un workshop, dueserate dedicate alla musica e al disegno dal vivo e soprattutto tanti libri scritti e disegnati.

Sono questi i numeri dell'edizione 2025 del Festival Illustrada che, da nove anni, porta a Mondovì gli illustratori più importanti del panorama nazionale e internazionale, ma soprattutto incanta bambini, ragazzi e adulti facendo conoscere loro la magia dei libri e dell'albo illustrato.

Ospite d'onore Rébecca Dautremer

Dopo il grande successo dello scorso anno, con ospite d'onore il maestro Altan, il papà della Pimpa, l'edizione che si svolgerà dal 12 al 14 settembre vedrà protagoniste quattro donne: Rébecca Dautremer, una tra le figure più importanti nel panorama dell’illustrazione contemporanea, autrice e illustratrice francese di opere tradotte in tutto il mondo, tra i suoi libri Principesse, Una Bibbia e Alice nel Paese delle meraviglie (pubblicati in Italia da Rizzoli), Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough e che ha anche curato l'edizione illustrata di Seta di Alessandro Baricco, oltre ad essere stata tra gli artisti scelti dallo stilista Kenzo per creare la linea grafica di alcune linee del suo marchio come il 'profumo con il papavero'.

Oltre alla sua mostra a Mondovì si potranno ammirare le opere di: Ester Armanino, genovese, architetto ed insegnante cura la rubrica cultura del Secolo XIX "Prendiamoci il tempo", tra gli ultimi lavori "Dolores e io. La storia del mio grande dolore"; Silvia Borando, nata a Novara, appassionata di libri per bambini e laureata in design e comunicazione, è ideatrice di "Minibombo", progetto editoriale dedicato ai più piccoli e Laura Scarpa, nata a Venezia, ha esordito su Linus ed è fumettista e direttrice di "A scuola di fumetto online".

Tutte le illustratrici saranno pronte a condividere il loro lavoro e il loro percorso creativo attraverso incontri, presentazioni e laboratori.

Nel fitto programma di appuntamenti ci saranno anche Alessia Iorno e Anna Mosca, rispettivamente la vincitrice della seconda e della prima edizione del concorso per esordienti “Il mio primo libro di figure” promosso da Illustrada Associazione Culturale, in collaborazione con l’editore Gribaudo e con il patrocinio di Autori di Immagini.

NUMERI RECORD

"Il nostro obiettivo era quello di crescere insieme". Così gli organizzatori del Festival Illustrada Cinzia Ghigliano, Beatrice Ledonne, Marco Somà e Marco Tomatis, hanno illustrato oggi, venerdì 5 settembre, il programma dell'edizione 2025 della manifestazione che, negli anni, ha saputo davvero raggiungere numeri record

Basti pensare che per partecipare al festival sono arrivate le candidature di 50 illustratori e aspiranti tali candidati per partecipare al workshop con l’ospite d’onore Rébecca Dautremer.

Le richieste provengono da tutta Italia, ma proprio per gli alti standard della manifestazione solo i 20 migliori candidati sono stati scelti e potranno partecipare al percorso di formazione l’11 e 12 settembre.

Così è stato anche per la mostra mercato, quest'anno allestita in piazza Maggiore, la direzione artistica ha dovuto fare una consistente selezione: delle 80 candidature arrivate, solo i 43 migliori illustratori potranno esporre e vendere le loro creazioni.

E per aiutare nella tre giorni di festival, sono arrivate anche tante candidature da parte di volontari: dalla provincia di Cuneo, Torino e addirittura Vicenza.

IL PROGRAMMA

Piazza Maggiore, oltre alla Mostra Mercato, accoglierà il Salotto del Libro allestito dalle librerie indipendenti di Mondovì, Confabula e Banco, e le aree per i laboratori; e il Museo della Ceramica che ospiterà le mostre con i lavori originali di Rébecca Dautremer ed Ester Armanino, e dell’albo illustrato d’esordio di Alessia Iorno “Sotto la Pelliccia”, oltre alle attessime lezione magistrale e portfolio review. In caso di pioggia è previsto un piano B e tutte le attività sono garantite.

Il salotto del libro ospiterà le illustratrici Letizia Iannaccone, Giulia Pastorino, Flavia Ruotolo e l’autore Sergio Olivotti, che stupiranno il pubblico con segreti e aneddoti che si celano dietro ai libri che troviamo su scaffali di biblioteche e librerie.

Come da tradizione, sia il sabato che la domenica, il duo composto da Loredana Bertolotto e Barbara Ghezzi leggerà ad alta voce una loro selezione di albi illustrati che piaceranno sicuramente a grandi e piccini.

Novità di quest’anno è il live drawing con Laura Scarpa che illustrerà dal vivo la musica proposta da Viter Luna. A seguire, chi vorrà, potrà prendere parte alla serata Open Bic: non dovrà far altro che mettersi in gioco sedendosi al tavolo da disegno, che sarà visibile dal pubblico grazie a una proiezione in diretta, e disegnare sulle note di una canzone... utilizzando una penna BIC!

Gli appuntamenti su prenotazione sono quasi al completo, ma gli organizzatori invitano comunque gli interessati a recarsi sul posto: si cercherà di garantire la partecipazione a più persone possibile.

Il Festival lllustrada è un progetto di Illustrada Associazione Culturale realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Mondovì, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT, con il patrocinio di ATL del Cuneese e Associazione Autori di immagini, ha come sposor Coop Liguria e Master Security, oltre al supporto di Pro Vicoforte, COmune di Roccaforte Mondovì, Associazione Vecchia Cermaica Mondov', Assimondo, in collaborazione con Associazione La Funicolare, Il Gigante delle Langhe, Palazzo Fauzone Relais e Gribaudo.