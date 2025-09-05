Alba si prepara alla 17ª “Corri sotto le torri”: il 14 settembre l'evento che colora la città

Alba si mette in moto per la 17ª edizione di “Corri sotto le torri”, in programma domenica 14 settembre 2025. La manifestazione sportiva più gioiosa della città è pronta a trasformare il centro in un grande palcoscenico di festa, con un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgeranno famiglie, scuole, borghi e associazioni.

In Comune sono stati consegnati i pettorali al sindaco Alberto Gatto, agli assessori Tibaldi e Cavallo, e al comandante della Polizia Municipale Di Ciancia, che hanno confermato la loro partecipazione. Contestualmente è stata presentata la rivista ufficiale della manifestazione, un volume di 48 pagine che verrà distribuito in città e inserito nei pacchi gara.

Il programma prevede la possibilità di partecipare alla corsa, alla camminata “Alba nel cuore” e alla speciale versione dog, con partenza da piazza Garibaldi. Gli under 14 avranno una partenza dedicata e gratuita alle 9.40, mentre la corsa e la camminata prenderanno il via alle 10. Sarà anche l’occasione di “volare” sulla mongolfiera Generali.

Non mancheranno i momenti più attesi di animazione: la banda musicale Ars et Labor, i tamburini e musici del Borgo Patin e Tesor, Titans Cheerleaders, Wonder Woman, Ginnastica Alba e i Borghi albesi nella goliardica sfida delle cento bottiglie di vino. E ancora il dj set di Daniele Bertaina in piazza del Duomo, dove si ballerà grazie alla diretta di Radio Alba con la speaker Cocò e Dieghito.

Le iscrizioni sono già aperte presso Spazio Conad, Fruttero Sport, Decathlon, Ente Turismo e Zoolandia. Sabato 13 settembre, in piazza Duomo, sarà allestito il Punto iscrizioni ufficiale, mentre la domenica mattina dalle 8.30 ci sarà la possibilità di ritirare gli ultimi pettorali in piazza Garibaldi, accompagnati da un “Welcome Coffee Rossini”.

Oltre al premio goliardico dei Borghi – cento bottiglie di vino – tutti i partecipanti riceveranno la t-shirt tecnica running e, per i corridori, la medaglia celebrativa. Lungo il percorso e all’arrivo non mancheranno ristori idrici, anche per i partecipanti a quattro zampe, curati dai Borghi albesi.

Tutte le informazioni su regolamento, percorso e iscrizioni sono disponibili sul sito triangolosport.it.