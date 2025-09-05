Ultima passeggiata estiva con gli Alpini per gli ospiti della casa di riposo di Margarita

Giovedì 4 settembre ultima passeggiata con gli Alpini ed i volontari per gli ospiti della Residenza "A.G. Giubergia" di Margarita sotto la supervisione dell'educatrice Alessia.

"Abbiamo percorso del stradine del paese, passando per la piazza dove era in corso il mercato e raggiunto il Ricetto dove il gruppo di anziani del centro storico ha accolto gli ospiti sotto un pergolato, per l'aperitivo sempre molto gradito" - raccontano i partecipanti.

Si ringraziano tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento.