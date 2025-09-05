 / Economia

La festa del circolo Acli di San Matteo di Bra è ai nastri di partenza

Anticipata da un pomeriggio di giochi per bambini, si svilupperà dal 12 al 14 settembre. Inaugurazione dei murales di Giovanni Botta

L’attivissimo circolo Acli di san Matteo di Bra della presidente Lina Matarrese sta ultimando i preparativi per la festa patronale in collaborazione con il Comitato di Quartiere.

Sabato 6 settembre, dalle ore 16, si organizzerà un pomeriggio di festa per bimbi, con giochi, animazione e merenda.

Venerdì 12 settembre alle 20.30, nei locali rinnovati del circolo, si terrà lo spettacolo di improvvisazione teatrale “Improbubbles”, con la Compagnia “Quinta Tinta”.

Sabato 13 settembre alle 20.30, tutti invitati alla “Cena dell’Amicizia” con 3 antipasti, 2 primi, 1 secondo, dolci e caffè inclusi (€ 40 a persona), servita dal catering “Non solo pasta” di Bra. 

Durante la serata verranno inaugurati i bellissimi murales esterni alla sede del circolo, realizzati dall’artista Giovanni Botta.

Le prenotazioni per la cena ai numeri 339 59 20 262 - 333 99 45 408

Domenica 14 settembre alle ore 10.30 sarà celebrata la Santa Messa, con la ricorrenza degli anniversari di matrimonio e verranno benedetti gli zainetti scolastici in vista del nuovo anno.

Complimenti al circolo Acli di San Matteo per i lavori di tinteggiatura e abbellimento dei locali eseguiti nei mesi scorsi e buona festa a tutti.

