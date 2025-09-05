A Ceva una conferenza con il prof. Franco Verdona sul viaggio metafora della vita

Domenica 14 settembre a Castelnuovo di Ceva presso la Cappella di san Maurizio alle ore17,00 si terrà una conferenza a cura del prof. Franco Verdona dal titolo” Il viaggio come metafora della vita. La scoperta di sé attraverso l’incontro con l’altro”.

Franco Verdona, già ordinario di latino e greco nel liceo classico A. D'Oria di Genova. Dottore in sacra teologia. Professore emerito di teologia sistematica nella facoltà teologica dell’Italia settentrionale, sezione di Genova, tratterrà del viaggio come necessità, curiosità, piacere, devozione attraverso la testimonianza di alcuni grandi viaggiatori. Del viaggio come rappresentazione simbolica della vita nella letteratura e del viaggiare tra cose che sembrano di poco conto.

La conferenza trae spunto dalla recente pubblicazione del numero 9 dei Quaderni di Castelnuovo e sarà l’occasione per presentare il programma di settembre cultura2025.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione col gruppo vocale Gioia, che proporrà in apertura e chiusura il brano “Sicut Lilium” di Antoine Brumel (1460/1512). Questo piccolo gioiello è tratto dal Cantico dei Cantici, libro biblico e anche grande pera poetica. Antoine Brumel ne estrae un frammento, una delle immagini con la quale l'innamorato descrive la sua amata, frammento che la musica arricchisce di luce e di emozione: “Come il giglio tra i rovi, così è la mia amata tra le figlie degli uomini".

Alla conversazione che seguirà parteciperà lo storico Carmelo Prestipino, Ispettore Onorario del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.