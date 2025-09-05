Sotto l’ala comunale di Martiniana Po sfilano i costumi d’Opera di Micheline Blaud

A Martiniana Po, nei giorni della festa patronale della Madonna delle Grazie, l’associazione culturale Giovanni “Netu” Borgna propone, in collaborazione con il Comune, un appuntamento speciale: domani, sabato 6 settembre, alle 21, sotto l’ala comunale in piazza Borgna, si svolgerà un defilé di abiti di scena appartenuti alla cantante lirica francese Micheline Blaud, messi a disposizione dalla figlia Elizabeth Costes, martinianese di adozione.

Sfileranno ben 24 costumi di scena, indossati in alcune tra le opere liriche più celebri: dal Trovatore a Manon Lescaut, da Madame Butterfly a Tosca, da Carmen a La Bohème, da Cavalleria Rusticana fino a Le nozze di Figaro e molte altre ancora.

Gli abiti, tutti di fattura originale, sono stati ideati e realizzati a mano dalla mamma della cantante, Juliette Chaine, utilizzando tessuti di alta qualità.

Due costumi, data la straordinaria preziosità dei materiali, saranno esposti su manichini. Risalgono ai primi anni del ’900 e testimoniano la raffinatezza e la cura sartoriale di quell’epoca.

La sfilata sarà accompagnata dalle arie più famose dell’opera lirica, eseguite da Imelde Ghione e Lucia Maurino, creando un connubio suggestivo tra musica e moda scenica.

L’evento sarà a ingresso libero e offrirà al pubblico l’occasione rara di ammirare da vicino autentici capolavori di arte sartoriale e musicale.