Equitazione, i cuneesi Massimo Tiengo e Aurora Olivero secondi al concorso internazionale ad ostacoli di Sanremo

Due ottimi secondi posti per i cuneesi Massimo Tiengo e Aurora Olivero al Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli di Sanremo.

Massimo Tiengo, che vive a Saluzzo, ha 62 anni, ed è istruttore della stessa Aurora, al Centro Ippico Saluzzese. Società che si occupa, oltre che di salto a ostacoli, anche di horseball, disciplina di squadra che si gioca con una palla ma stando a cavallo. Tiengo è stato campione italiano. A Sanremo ha centrato il secondo posto, in sella a Tommy, alle spalle del francese Giuliano Anais e davanti a Nicolas Giordano.

Aurora Olivero, 25 anni, si è classificata seconda, in C100, su Morning Dew, dietro la francese Johanna Albertini per precedere poi, curiosamente, altri quattro francesi. Vive a Monasterolo di Savigliano. Va a cavallo da 12 anni. "Ho sempre avuto - spiega - grande passione er gli animali e stare all'aria aperta. Ciò che mi permette andare a cavallo".

Aurora, laureata in Statistica, sta svolgendo un dottorato di ricerca all'Università di Torino. "Vado a cavallo - rivela - il mattino presto verso le 7,30. Per fortuna posso lavorare anche da casa e gestirmi modo conveniente secondo le esigenze". E il futuro? "L'equitazione resterà comunque una passione che continuerò a coltivare".