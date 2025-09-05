Cuneo Volley presenta Nathan Feral: “Pronto a dimostrare il mio valore in SuperLega” [VIDEO]

Mattinata di festa e anche di una certa emozione per Cuneo Volley, che ha presentato ufficialmente il nuovo opposto Nathan Feral presso la sede dello sponsor Opera srl di Savigliano. Alla conferenza stampa erano presenti il giocatore francese, il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, il direttore generale Davide Bima e a fare gli onori di casa il titolare dell'azienda Andrea Paoli.

Ad aprire l’incontro è stato Brugiafreddo, che non ha nascosto l’orgoglio per la doppia occasione: da un lato l’amicizia che lo lega al titolare di Opera, dall’altro la presentazione di un talento dal grande futuro. “Sono davvero felice di poter presentare Nathan qui – ha dichiarato – credo di non sbagliarmi a dire che possa essere uno dei migliori acquisti della mia carriera da direttore sportivo. È giovane, ma ha qualità tecniche, fisiche e soprattutto mentali molto importanti. Lo seguivamo già da tempo, perché la scuola francese negli ultimi anni ha dimostrato il suo valore. Con la promozione in SuperLega è diventato subito uno dei nostri obiettivi principali e appena si è aperta la possibilità non ce lo siamo lasciati scappare”.

Poi la raffica di domanda a Feral. Nathan ha raccontato le sue motivazioni sulla scelta di Cuneo: “Il destino mi ha dato questa opportunità e ne sono grato. Ho scelto l’Italia perché è il miglior campionato del mondo. Il club ha creduto in me e io voglio dimostrare di meritare questa fiducia. Il primo obiettivo sarà aiutare la squadra a salvarsi, ma sono convinto che se giocheremo al nostro miglior livello potremo toglierci delle soddisfazioni”.

Il giovane opposto, al suo primo anno fuori dalla Francia, ha parlato anche degli obiettivi personali: “Voglio dimostrare di poter giocare a questo livello, che è uno dei più alti al mondo. Sono felice di vivere questa esperienza in una città tranquilla e accogliente come Cuneo, dove ci si allena bene e si mangia ancora meglio. L’atmosfera in squadra è positiva e sono sicuro che saremo pronti per l’inizio del campionato”.

Guardando oltre il club, Feral ha indicato la Francia come una delle favorite ai prossimi Mondiali: “Ovviamente vedo bene i Bleus, ma anche Polonia e Giappone hanno un livello molto alto. La concorrenza è fortissima, ma penso che la Francia possa arrivare fino in fondo”.

Gli è stato chiesto se abbia un modello a cui ispirarsi nel ruolo di opposto. “Forse Nimir, per la sua efficacia durante tutta la carriera e la capacità di resistere in qualsiasi contesto. Ora forse non è più così, ma ricordo che quando io ero agli inizi lui era in grado di cambiare una partita completamente da solo e di prendersi la squadra sulle spalle”. E alla "provocazione" sul nome di Ivan Zaytsev nel ruolo non si è fatto trovare impreparato: “Non gioca più da opposto!”.

A ribadire la bontà della scelta societaria è stato il direttore generale Davide Bima, che ha ricordato come i giocatori francesi abbiano spesso dimostrato di saper fare la differenza nello sport: “Nathan ha vinto l’Europeo giovanile contro l’Italia e in queste prime settimane si è già distinto per qualità tecniche e caratteriali superiori alla media".

Un pensiero allo sponsor: "Voglio ringraziare Opera per la fiducia rinnovata: Andrea Paoli è con noi da tre anni e quest’estate ha deciso di aumentare il proprio impegno, segno di un rapporto solido e di una passione condivisa”.

Paoli, dal canto suo, ha raccontato con entusiasmo il legame tra la sua azienda e la squadra: “Per noi è stato un onore entrare nel mondo del volley con Cuneo, dalla A2 fino alla SuperLega. È stato un percorso emozionante e siamo orgogliosi di sostenerlo. Sappiamo che il campionato sarà difficile, ma credo che arriveranno soddisfazioni perché questa società è seria e ambiziosa”.

In chiusura, Brugiafreddo ha fatto il punto sulla rosa dopo l’addio di Roland Gergye: “Al momento non siamo senza soluzioni, perché abbiamo già in casa un ragazzo del nostro settore giovanile, Federico Giraudo, che l’anno scorso ci ha dato una grande mano e che sta crescendo bene. Stiamo valutando altri profili, ma senza fretta: vogliamo fare la scelta migliore per il bene della squadra”.

IL VIDEO INTEGRALE DELLA PRESENTAZIONE QUI SOTTO: