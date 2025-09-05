Binder domina le Practice del Gp di Catalunya, Bagnaia 21°

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Doppietta Ktm nelle Practice di MotoGp del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale, in scena lungo il circuito di Montmelò. Al venerdì c'è il sudafricano Brad Binder (1'38"141) davanti a tutti, seguito col secondo crono dal compagno di squadra Pedro Acosta. In terza posizione c'è Alex Marquez (Ducati Gresini), appena prima del fratello Marc (Ducati). Direttamente in Q2 anche Marco Bezzecchi (Aprilia), Enea Bastianini (Ktm Tech3), Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Luca Marini (Honda). Nelle retrovie Francesco Bagnaia (Ducati), ventunesimo, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fabio Quartararo (Yamaha) e Jorge Martin (Aprilia), che dovranno passare dalla Q1. Domani mattina è prevista una seconda sessione di libere (al via alle 10.05) prima delle qualifiche (alle 10.45). La Sprint Race scatterà nel pomeriggio, alle 14.55. Domenica alle 14 lo start per i 24 giri del Gran Premio di Catalunya.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).