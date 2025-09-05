 / 

| 05 settembre 2025, 14:42

Gp Monza, Ferrari domina prime libere con Hamilton e Leclerc

(Adnkronos) - La Ferrari parte bene nel Gp di Monza. Nella prima sessione di prove libere, domina Lewis Hamilton con il miglior tempo (1:20.117), davanti all'altra rossa di Charles Leclerc (1:20.286). Poi Carlos Sainz (Williams), il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) e Kimi Antonelli (Mercedes). Sesta la McLaren di Lando Norris. 

