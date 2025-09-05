Luis Enrique cade dalla bici, allenatore Psg si rompe clavicola

(Adnkronos) - Luis Enrique cade dalla bicicletta, si frattura la clavicola e dovrà essere sottoposto ad un'operazione. Il Paris Saint-Germain fa il punto sulle condizioni dell'allenatore spagnolo, vittima di un incidente. "In seguito alla caduta in bicicletta avvenuta venerdì, l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato trasportato al pronto soccorso e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola. Il Paris Saint-Germain desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve", si legge in un tweet del club campione d'Europa dopo il trionfo nella finale di Champions League 2024-2025 contro l'Inter.