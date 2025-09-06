CALCIO/ Presentate ieri allo stadio Coppino le squadre della nuova Albese 1917 [FOTO]



Presentazione in grande stile ieri pomeriggio, venerdì 5 settembre, allo stadio “Michele Coppino” di Alba dei tesserati Albese 1917, dalla squadra dei piccoli Under 7, alla compagine che già domani esordirà sul campo della Pro Villafranca nel girone B del Campionato di Eccellenza.

Giocatori, dirigenti, tecnici e allenatori hanno sfilato davanti ad un folto pubblico, accorso anche per sottoscrivere l’abbonamento gratuito che il neo presidente Maxim Pioggia ha voluto omaggiare a tutti coloro che saranno disposti a sostenere le squadre della nuova Albese 1917 dagli spalti e in qualsiasi categoria.

Dal microfono, il massimo dirigente della società, nata dalla fusione di Alba Calcio e Albese, ha confermato: “Credo che il calcio sia poca cosa senza i tifosi. La nostra iniziativa e tutto il nostro lavoro vuole avvicinare la città di Alba e tutti gli appassionati ai colori biancoazzurri. Rivolgiamo tanto del nostro impegno ai settori giovanili perché si formino delle buone fondamenta: siamo sicuri che investire sui più piccoli sia fondamentale, poi i risultati nel tempo arriveranno”.

Accanto a lui il vicepresidente Gianni De Bellis, il direttore commerciale Giovanni Barbero e i tanti tecnici che formano l’ossatura della società, che conta oggi ben 460 tesserati.

Ancora in fase di conteggio, ma si stima di aver raccolto oltre 800 abbonamenti per un’iniziativa nuova e apprezzata dagli albesi, che si sono messi in coda per compilare le sottoscrizioni.

“Un gesto molto generoso” il commento di un anziano signore “anche se non riuscirò sempre a venire allo stadio, almeno so di poterlo fare gratuitamente e tiferò con entusiasmo la nostra squadra del cuore”.

I saluti della città sono arrivati dal sindaco Alberto Gatto e dall’assessore allo sport Davide Tibaldi e i migliori auguri per il nuovo percorso dell’Albese 1917 sono stati espressi dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, appassionato tifoso di calcio, presente alla cerimonia.

L’Albese 1917 usufruirà per gli allenamenti e le partite di tutte le squadre giovanili, della prima squadra e della squadra “Special”, degli impianti cittadini del “Michele Coppino”, di San Cassiano, dell’Acquedotto e di Santa Margherita.

