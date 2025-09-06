A Castagnito aumentate le telecamere sul territorio: "Tolleranza zero verso l’abbandono dei rifiuti"

L’Amministrazione comunale di Castagnito ha attivato nelle scorse settimane il nuovo impianto di videosorveglianza, con due obiettivi ben precisi: aumentare la sicurezza sul territorio e contrastare con decisione il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Sono state installate alcune telecamere di lettura targhe, utili a verificare l’eventuale transito nel territorio comunale di veicoli segnalati alle forze dell’ordine, e delle telecamere di contesto, per monitorare le aree più critiche, in particolare quelle dove sono collocate le campane del vetro: la piazza del supermercato Penny Market, piazza Martiri a San Giuseppe, piazza Cesare Battisti e la zona del cimitero.

Il sindaco di Castagnito Giulio Cortese puntualizza: “Grazie al lavoro costante della Polizia Municipale, in soli due mesi dall’avvio del progetto sono già state elaborate diverse contravvenzioni a carico di persone che hanno abbandonato rifiuti in modo illecito. Il messaggio è chiaro: il paese è di tutti e tutti abbiamo il dovere di mantenerlo pulito e in ordine. Per questo l’Amministrazione continuerà a vigilare e a sanzionare i comportamenti scorretti, anche con l’ausilio di foto-trappole mobili, che saranno posizionate in punti diversi per rendere più efficace il monitoraggio. Si tratta di un impegno concreto per la tutela del decoro urbano, della sicurezza e della qualità della vita di tutta la comunità castagnitese”.