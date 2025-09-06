Alba: una targa all’associazione “La Carovana” per i trent'anni di attività

Sabato 6 settembre nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, l’Amministrazione comunale ha accolto e ringraziato i membri dell’Associazione di Volontariato “La Carovana”.

Nata nel 1995 come gruppo spontaneo con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio sul tema della disabilità e creare un ponte tra le persone con difficoltà e le loro famiglie, quest’anno “La Carovana” compie 30 anni di attività.

Un bel compleanno festeggiato con una serie di iniziative a partire da gennaio.

Per l’anniversario, il sindaco Alberto Gatto, affiancato dagli assessori al Volontariato Donatella Croce e allo Sport Davide Tibaldi, ha consegnato una targa con su scritto: “L’Amministrazione comunale di Alba all’Associazione di Volontariato “La Carovana” con riconoscenza per i 30 anni (1995 - 2025) di dedizione ed impegno al fianco delle persone fragili e delle loro famiglie, sul territorio di Alba, Langhe e Roero”.

"Ci fa molto piacere accogliervi qui – ha detto il sindaco Alberto Gatto prima della consegna del riconoscimento – Questo è l’anno di un importante compleanno per la vostra associazione e vi abbiamo invitati per ringraziarvi per l’importante lavoro svolto da La Cavorana negli anni, grazie all’intuizione straordinaria che Renata e Gian Brovia hanno avuto 30 anni fa. Questo traguardo è stato raggiunto grazie ai tanti volontari che si mettono a disposizione di coloro che hanno bisogno di assistenza, cure e momenti di aggregazione, per rendere la vita di queste persone fragili un po’ più semplice, allegra e spensierata. Noi siamo a vostra disposizione per qualsiasi supporto. Buon cammino e buon futuro".

"La Carovana fa parte della storia di Alba – ha detto l’assessora al Volontariato Donatella Croce – Fare festa fa parte delle vostre attività e questo fa bene perché rende il quotidiano più leggero e vivibile. Grazie per il vostro lavoro. Vi auguro di continuare così".

"L’importante di questa Associazione è il convoglio che si muove – ha spiegato Filippo Cervella presidente dell’Associazione La Carovana - Siamo un gruppo di amici. Poi, all’interno ci sono le difficoltà ordinarie, ma con la voglia di fare festa tutto si appiana. Grazie per questo momento istituzionale. Ringraziamo la Città di Alba perché in questi trent’anni tutte le amministrazioni ci hanno riservato attenzione, al di là del colore politico".