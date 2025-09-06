“Caraj Olimpiadi 2025”: trionfa il rione delle Civette [FOTO]

Ha alzato la coppa al cielo il rione delle Civette: sono loro i vincitori delle “Caraj Olimpiadi 2025”. Gran finale ma soprattutto una incredibile festa ieri sera, venerdì 5 settembre, presso l’Oratorio di Caraglio.



Organizzate dalla Parrocchia, le Olimpiadi si sono svolte durante tutta settimana (1-5 settembre) e hanno visto protagonisti ben 150 giovani, dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia all’ultimo anno della scuola secondaria.



Tutto ha avuto inizio lunedì 1 settembre, con la divisione in rioni (Balene, Civette, Pinocchi, Pagliacci e Cappuccini) e l’inizio della grande sfida. Atletica, discipline con l’acqua, ciclismo, calcio e tornei: i giovani atleti si sono cimentati in diversi sport e tantissime sfide, divisi a seconda dell’età in piccoli, medio piccoli, medio grandi e grandi. Ogni rione ha sfidato gli altri con i suoi atleti e le gare sono state più di tutto un esempio di grande solidarietà e sana competizione.



È stata una bellissima serata quella di ieri, piena d’entusiasmo e di colori, aperta con i prestigi del Mago Budinì, al secolo Piero Osella. Tra un giallo coniglio gigante, incredibili apparizioni, sparizioni e trasformazioni, ma soprattutto nei meandri di una magia delicata e per questo ancora più d’effetto, con l’incanto negli occhi di grandi e piccini si è scoperto che “le cose più belle accadono quando meno te lo aspetti” e che cercare i colori è sempre fare un passo decisivo, oltre tutto ciò che ci spegne.



L’entusiasmo non si è fermato e, presentati dai bravissimi Petra e Nicolò, sono saliti sul palco gli atleti che per ogni gruppo (piccoli, medio piccoli, medio grandi e grandi) si sono distinti nelle varie discipline. Ad ognuno di loro è stata consegnata una medaglia con un attestato di riconoscimento e sono stati premiati anche l’atleta più piccolo e l’atleta più grande.



Invitata sul palco, il sindaco di Caraglio Paola Falco si è molto complimentata con don Roberto Durbano per l’organizzazione di questa iniziativa, con gli animatori e tutti i giovani atleti.



Ben 50 gli animatori che, capitanati da don Roberto, hanno seguito con attenzione i ragazzi. Una settimana possibile grazie in primis a loro, a quelle magliette fucsia impossibili da non riconoscere. Tante poi le figure che hanno collaborato all’iniziativa e dalla Parrocchia arrivano i ringraziamenti: “Un sentito grazie alle famiglie e agli animatori. Si ringraziano i sacerdoti di Dronero e i massari del Santuario di Madonna di Ripoli, i volontari e la Comunità Parrocchiale di Caraglio. Grazie ai Comuni, di Caraglio, Valgrana e Bernezzo, agli Alpini ed alla Protezione Civile.”



In conclusione, a tutti i partecipanti è stata poi consegnata una medaglia di riconoscimento e l’attesissimo momento della proclamazione del vincitore ha visto spegnersi tutte le luce ed un inatteso spettacolo pirotecnico, tra applausi e l’emozione da parte di tutti. Insieme poi ancora una volta Balene, Civette, Pinocchi, Pagliacci e Cappuccini in uno scatenato e bellissimo ballo di gruppo finale, abbraccio collettivo colmo di significato.

