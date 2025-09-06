Festa sociale Fidas a Gallo Grinzane, il 14 settembre premiati i donatori benemeriti: "Due avranno la terza medaglia d'oro"

Il gruppo Fidas di Gallo Grinzane si prepara alla festa sociale di domenica 14 settembre, una giornata che unisce spiritualità, riconoscenza e comunità attorno a chi ha scelto di donare il sangue con continuità e generosità.

Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 in piazza IV Novembre a Grinzane Cavour, seguito dalla Santa Messa alle 10 nella chiesa parrocchiale di Maria Vergine del Carmine. Alle 11.15 spazio ai saluti istituzionali e alla cerimonia di premiazione, che si concluderà con il pranzo conviviale delle 12.30 presso la Trattoria del Castello a Serralunga d’Alba.

“Siamo felici di arrivare a un appuntamento così importante, che premia i donatori per la loro opera – sottolinea il capogruppo Franco Sampò –. Il nostro è un gruppo solido, in salute, che cresce a ogni donazione. Domenica 14 festeggeremo tutti: i veterani, ma anche chi ha iniziato da poco il suo percorso. Ogni gesto è prezioso, perché ogni donazione può salvare una vita. Ma il bisogno di sangue non si ferma mai: per questo l’appello è a chi non ha ancora compiuto il primo passo. C’è sempre bisogno di nuove energie e di generosità".

Tra i riconoscimenti spiccano le medaglie d’oro, che andranno a Gianfranco Boffa (terza) per le sue 103 donazioni, a Manlio Zocca (terza) con 102. Seconda medaglia ad Antonio Allegra con 78 e Carla Ruella con 63. Prima a Marco Baudana con 50.

Saranno insigniti della medaglia d’argento Yubak Prandi (28 donazioni), Dimce Donev (26) e Chiara Arese (23). La medaglia di bronzo verrà consegnata a Matteo Affori e Luca Aimasso, entrambi con 19 donazioni, a Borche Dejanov con 18, a Sara Cagnasso con 14 e a Daniela Garabello con 13.

Infine, riceveranno il diploma di benemerenza Maurizio Boasso, Giuseppe Mastrocola, Enrico Donato Fortunato, Simone Marengo, Marco Sottero, Paolo Vietti, Luca Giacchino, Kristijan Kostovski, Valentina Marengo, Aurora Boasso, Ileana Genta e Daniela Rosso, tutti accomunati dallo stesso impegno e dalla volontà di rendere il dono un gesto di vita quotidiana.