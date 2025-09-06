Savigliano, i Carabinieri vincono il Quadrangolare del cuore 2025

Sono stati i Carabinieri ad aggiudicarsi il Quadrangolare del cuore 2025, l'iniziativa di sport e beneficenza organizzata dal Comune di Savigliano nelle scorse ore allo stadio “Morino”.

Oltre ai vincitori, sono scese in campo le squadre degli amministratori, dei commercianti e quella formata da allenatori e dirigenti della Saviglianese.

Animata dalla parte ristoro e dall'animazione musicale, la serata è stata caratterizzata anche dalla consueta estrazione a premi, che ha visto in palio, tra le altre cose, maglie autografate di alcuni giocatori – come Lautaro Martínez, Nicolò Barella, Paulo Dybala – ed una cuffia firmata dalla campionessa Sara Curtis. Il ricavato della serata, 1.800 euro, è stato devoluto alle associazioni “Amici dell'ospedale” e “Abbracciamo l’Africa onlus”.

Il quadrangolare, condotto dalla giornalista di “LaPresse” Ilenia Arnolfo, ha riservato uno spazio alla celebrazione degli 80 anni della Confcommercio. Il sodalizio saviglianese ha ricevuto una targa da parte dell'Amministrazione Comunale, ed ha premiato a sua volta due suoi associati, il più anziano ed il più giovane: Pier Maria Toselli, patron de “Le Cupole”, e Santiago Da Venda, titolare del ristorante “Rouge & Noir”.

Alcuni biglietti estratti non sono stati consegnati: è possibile ritirare i premi presso “Tutta Natura” da Borio. Sono il numero 456 (bottiglia offerta da Brec Bar), 328 (bottiglia offerta da Brec Bar), 209 (buono Il Fruttaiolo), 101 (due biglietti per la partita Juve-Atalanta) e 434 (maglia autografata da Barella).