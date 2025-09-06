Villanova Mondovì, la Chiesa di San Lorenzo ospita un triplice evento dedicato a Piergiorgio Frassati

"Piergiorgio Frassati un santo giovane ...Piemontese".

Qeusto il titolo del triplice evento, composto da mostra, concerto e presentazione, che si svolgerà a Villanova Mondovì, nella Chiesa di San Lorenzo, per ricordare Piergiorgio Frassati che sarà canonizzato domani, domenica 7 settembre 2025, a Roma.

Vissuto agli inizi del ‘900, testimone con parole e opere della fede in Cristo, Frassati è una figura affascinante per i nostri giorni, un giovane pieno di vita, amante della montagna, dello sport, dell'arte e della cultura, prova che oggi è possibile essere cristiani impegnati e presenti nella società. Nonostante le sfide della sua vita, visse la fede con entusiasmo e gioia contagiosa, coinvolgendo i suoi amici in esperienze spirituali e apostoliche, come nella Gioventù Cattolica e nella FUCI. La sua capacità di unire vita spirituale, amicizia e impegno sociale lo rende un modello per i giovani. Il suo motto era: "Verso l’alto!" (Verso l’alto della montagna, ma anche verso Dio).

La presenza del corpo incorrotto, in occasione del Giubileo dei Giovani, ha sottolineato ulteriormente la rilevanza e la vicinanza di questo evento per la Chiesa e per i giovani.

Quest’anno oltre alla canonizzazione del santo piemontese, il 4 luglio 2025 c’è stato il centenario della morte di Piergiorgio Frassati e l’Azione cattolica italiana ha proposto la nuova edizione di una mostra – rivista ed arricchita dalla diocesi di Torino – a lui dedicata.

L’Azione cattolica diocesana ha deciso di realizzarne una copia “monregalese” per poter mettere questa bella risorsa a disposizione del territorio.

Nei giorni dell’Addolorata da lunedì 15 a lunedì 22 settembre, in orario di apertura della chiesa di Villanova S. Lorenzo, sarà possibile visitare la mostra itinerante “Verso l’Alto sui passi di Piergiorgio Frassati”.

Ad inaugurazione, nella serata del 15 settembre alle ore 21 nel cortile dell’oratorio, i giovani del coro della Pastorale Giovanile Pop Glow allieteranno la serata con canti pop e religiosi. Inoltre, dopo il Triduo dell’Addolorata nella prima sera di mercoledì 17 alle ore 21:15 il Parroco don Giampaolo approfondirà la figura del Santo, che in questo equilibrio tra contemplazione e azione lo rende un modello di santità laicale, un uomo vissuto nel mondo, ma senza essere del mondo, un influencer dei giorni nostri