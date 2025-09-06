Missione Italia-Cina 2025: Un Ponte Culturale tra Vino, Tè e Arte

Dal 13 al 18 settembre 2025, una delegazione italiana guidata da Roberto Cerrato si recherà in Cina per una nuova, importante missione volta a consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione con la BAMA COMPANY OF CHINA, la più grande azienda cinese specializzata nella coltivazione e valorizzazione del tè di alta qualità. Questa iniziativa prosegue il percorso di cooperazione iniziato nel 2023 tra l'azienda cinese, l'Istituto Italiano Salvaguardia Paesaggio culturale del vino e il Centro Studi Langhe Roero Monferrato.

Dialogo su Agricoltura, Formazione e Commercio

L'agenda della missione è fitta di incontri ufficiali che mirano a creare sinergie concrete tra i due Paesi. La delegazione italiana si confronterà con:

L'Università del Fujian

La Città di Anxi

La Città di Jongjing e il suo centro di ricerche sul tè.

Al centro delle discussioni vi saranno temi cruciali come la salvaguardia e la valorizzazione di due prodotti agricoli d'eccellenza, il vino e il tè. L'obiettivo è esplorare nuovi progetti comuni per il futuro, aprendo scenari di scambio e formazione per studenti italiani e cinesi. Inoltre, sono previsti momenti di degustazione di vini italiani di qualità, promossi da aziende già presenti con successo sul mercato cinese.

Non Solo Agricoltura: Spazio all'Arte e alla Musica

La missione non sarà solo un'occasione di scambio economico e accademico, ma anche un palcoscenico per la cultura italiana. Verrà presentata l'arte della fusione del vetro attraverso il progetto Riciclart di Cristina Rolando, un'artista di Alba che sta ottenendo notevole successo e interesse anche in Cina. I partner cinesi avevano già avuto modo di apprezzare le sue creazioni durante una precedente visita in Italia nel 2024.

A suggellare l'incontro tra le culture, il presidente della delegazione, Roberto Cerrato, eseguirà un concerto per pianoforte e voce, proponendo un viaggio musicale attraverso la musica leggera italiana, molto apprezzata anche in Cina.

Sostenibilità e salvaguardia del paesaggio culturale: Un Dialogo sul Futuro

Un altro tema fondamentale della missione sarà il confronto sui cambiamenti climatici e sulle strategie per valorizzare i rispettivi patrimoni culturali, molti dei quali riconosciuti dall'UNESCO sia in Italia che in Cina.

Questo incontro tra culture diverse, fondato su solidi rapporti di amicizia, si pone come un'occasione per creare nuove e preziose opportunità per entrambi i Paesi.