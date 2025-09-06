Ritorna a San Bartolomeo al Mare "Nuove Tendenze Hospitality": un'edizione da record con un ospite d'eccezione, Marco Camisani Calzolari

SAN BARTOLOMEO AL MARE, 5 SETTEMBRE 2025 – Un anno dopo il grande successo della prima edizione, torna venerdì 24 ottobre 2025 l'appuntamento più atteso per il mondo dell'ospitalità turistica: "Nuove Tendenze Hospitality". L'evento, promosso da Federalberghi Imperia e dalla Cooperativa Azzurra Dianese (Coo.A.Di.), si conferma un punto di riferimento per la formazione e il networking nel settore.



Si svolgerà nella sede della Cooperativa Azzurra a San Bartolomeo al Mare, l'edizione 2025 punta a superare i risultati dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 400 professionisti da Liguria, Piemonte e Lombardia. L'obiettivo è chiaro: offrire in una sola giornata idee, spunti e soluzioni concrete per affrontare le sfide e le opportunità del futuro del turismo.



L'evento si sviluppa in due aree principali: la Formazione e il Networking.



Nuovo format formativo, che prevede tre arene tematiche dedicate, ciascuna con 5-6 speech della durata di 35-45 minuti tenuti da autorevoli esperti del settore. Le tre aree sono:



- Arena Cutting Edge: dedicata all'innovazione tecnologica, con focus su Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e trasformazione digitale.

- Arena Pink: un contenitore esclusivo dove il mondo dell'ospitalità viene raccontato da un punto di vista tutto al femminile, con relatori d'eccellenza.

- Arena Outdoor: che esplora le nuove frontiere del turismo all'aria aperta e le tendenze emergenti del settore.



L'area networking, cuore pulsante dell'evento, si sposta nella nuova area espositiva "Coo.A.Di. Hotel", un salone di 200 metri quadrati progettato per simulare una vera hall di albergo. Cuore pulsante dell'area networking dove troveranno spazio gli espositori scelti per favorire al massimo le relazioni dirette e il confronto con i visitatori.



Ospite d'onore di questa edizione è la partecipazione straordinaria di Marco Camisani Calzolari, divulgatore scientifico di fama internazionale e volto noto di "Striscia la Notizia". Sarà lui a concludere la giornata con uno speech nel salone "Coo.A.Di. Hotel," affrontando i temi a lui più cari come l'etica dell'Intelligenza Artificiale applicata al mondo dell'hospitality.



L'appuntamento è rivolto a tutti gli operatori che lavorano nel turismo e nell'ospitalità, dai proprietari, ai direttori e a tutti gli addetti ai lavori di alberghi, agriturismi, bed & breakfast, stabilimenti balneari e non solo.



Per maggiori informazioni e per partecipare come visitatore o espositore, è possibile contattare la segreteria organizzativa di Coo.A.Di. o visitare il sito ufficiale e i canali social dedicati all'evento.



Breve biografia di Marco Camisani Calzolari

Marco Camisani Calzolari è un divulgatore scientifico e docente di Intelligenza Artificiale e Cybersicurezza. Vive a New York e collabora con il Dipartimento della Trasformazione Digitale e la Cybersicurezza Nazionale in Italia. È membro del Comitato della Presidenza del Consiglio per le strategie sull'AI e della task force europea. Ha oltre 35 anni di esperienza nel digitale e ha collaborato con governi e multinazionali su progetti di educazione tecnologica e comunicazione scientifica. È Cavaliere della Repubblica Italiana, Poliziotto ad honorem e Freeman della City di Londra.