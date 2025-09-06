Legnaia in fiamme a Mombasiglio

Intervento nel pomeriggio di oggi, sabato 6 settembre, a Mombasiglio per i Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio che ha interessato una legnaia.



L’allarme è scattato verso le 16, sul posto sono intervenute le squadre dei volontari del distaccamento di Ceva, supportati dai volontari di Garessio con autobotte e campagnola e dalle squadre dei permanenti di Mondovì.



L’intervento si è protratto fino alle 18. Grazie all’intervento dei pompieri il rogo è stato contenuto prima che interessasse il sottobosco una più ampia porzione di bosco circostante.



Non risultano persone ferite.