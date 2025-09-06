Intervento nel pomeriggio di oggi, sabato 6 settembre, a Mombasiglio per i Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio che ha interessato una legnaia.
L’allarme è scattato verso le 16, sul posto sono intervenute le squadre dei volontari del distaccamento di Ceva, supportati dai volontari di Garessio con autobotte e campagnola e dalle squadre dei permanenti di Mondovì.
L’intervento si è protratto fino alle 18. Grazie all’intervento dei pompieri il rogo è stato contenuto prima che interessasse il sottobosco una più ampia porzione di bosco circostante.
Non risultano persone ferite.
In Breve
sabato 06 settembre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Monregalese | 06 settembre 2025, 22:58
Legnaia in fiamme a Mombasiglio
Ampio intervento nel pomeriggio di oggi, non risultano feriti
Intervento nel pomeriggio di oggi, sabato 6 settembre, a Mombasiglio per i Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio che ha interessato una legnaia.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?