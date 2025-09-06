CALCIO/ Serie B, femminile: Freedom inizia il campionato in trasferta a Cesena

Ora si fa sul serio. Inizia il cammino della Freedom FC Women nel campionato di Serie B 2025-26: le biancoblu saranno di scena a Martorano di Cesena per affrontare le padrone di casa del Cesena per la prima giornata, con fischio d'inizio domenica 7 settembre alle 15. Tanta la curiosità attorno alla compagine guidata da mister Vincenzo De Martino, dopo quasi un mese e mezzo di preparazione, utile non solo per acquisire la miglior condizione atletica, ma anche e soprattutto per creare amalgama e gruppo, conoscersi ed assimilare gli schemi. Sotto questo punto di vista, preziosi i test match disputati nelle scorse settimane contro Genoa, Under 16 del Cuneo (maschile) e Moncalieri Women. Dopo la rifinitura del sabato mattina, la Freedom partirà alla volta dell'Emilia Romagna, con una rosa disponibile quasi al completo, per cercare di impattare nella maniera migliore un torneo tutto da scoprire e decifrare.

L'AVVERSARIA - Dopo il settimo posto nella stagione 2024-25, il Cesena è ripartito da un nuovo allenatore. Salutato dopo un biennio Alain Conte, il club romagnolo si è affidato a Roberto Rossi. Nella rosa, oltre a conferme importanti come quelle, fra le altre, di Di Luzio, Groff, Serafino e Testa, troviamo tante novità, ben 14: spiccano gli arrivi dal Parma di Caterina Ferin e Sara Zappettini dal Parma, Carola Zannini e Giada Catena dalla Roma, Michela Lauriola, Martina Cocino, Marta Zamboni e Giulia Bison (ex Freedom di giornata) dalla Juventus. Nel corso del pre-campionato, le bianconere hanno affrontato Sassuolo e Bologna, traendo buone indicazioni. Nell'ultimo confronto a Martorano, lo scorso 16 marzo, si imposero le cuneesi: 0-2 grazie ai centri di Semanova e la stessa Bison.

Cesena-Freedom FC Women si disputerà sul campo 1 del Centro Sportivo di Martorano domenica 7 settembre alle 15: dirigerà l'incontro il sig. Andrea Barbatelli della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Bara di Macerata e Gianmarco Pastori di Jesi.

DIRETTA STREAMING – Anche per la stagione 2025-26, sarà possibile seguire tutte le gare di Serie B su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della FIGC: basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it .

Ricordiamo che il debutto casalingo della Freedom FC è in programma domenica 14 settembre (ore 14), quando le biancoblu ospiteranno allo Stadio “Fratelli Paschiero” il Venezia.

SERIE B – IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA (Domenica 7 settembre ore 15)

Bologna-Como (sabato 6 ore 15)

Vicenza-Arezzo (sabato 6 ore 17)

Brescia-San Marino Academy

Cesena-Freedom FC Women

Hellas Verona-Trastevere

Lumezzane-Frosinone

Venezia-Res Donna Roma