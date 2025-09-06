 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 06 settembre 2025, 18:13

Corteo per Leoncavallo entra in piazza Duomo, cori contro polizia e Piantedosi

Corteo per Leoncavallo entra in piazza Duomo, cori contro polizia e Piantedosi

(Adnkronos) - Cori contro la polizia e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi all’arrivo del corteo in solidarietà con il centro sociale Leoncavallo in piazza Fontana, dove la Questura di Milano aveva prescritto che la manifestazione terminasse per ragioni di ordine pubblico. Dopo pochi minuti le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno liberato l’accesso a piazza Duomo, consentendo l’ingresso ai manifestanti. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium