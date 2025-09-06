 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 06 settembre 2025, 07:12

Gp Barcellona, oggi qualifiche e sprint: orario e dove vederle in tv e streaming

Gp Barcellona, oggi qualifiche e sprint: orario e dove vederle in tv e streaming

(Adnkronos) - Torna in pista la MotoGp con le qualifiche e la

sprint race

del Gp di Barcellona. Oggi, sabato 6 settembre, si definirà la griglia di partenza della gara di domani sul circuito del Montmelò. Occhi puntati su Marc Marquez, sempre più vicino alla vittoria del nono titolo mondiale. Ecco orario, programma e dove vedere le varie sessioni di oggi in tv e streaming. 

Ecco il programma del Gp di Barcellona di oggi, sabato 6 settembre: 

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2 

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche 

Ore 14.55: MotoGP - Sprint 

Le qualifiche e la gara sprint del Gp di Barcellona, in programma oggi sul circuito del Montmelò, verranno trasmesse su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 disponibile in diretta e in chiaro le qualifiche e la gara sprint. Sempre al tasto 8 del telecomando, domenica alle 21:30 la gara in differita. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium