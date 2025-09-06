Incidente funicolare Lisbona causato da disconnessione cavo tra le due cabine

(Adnkronos) - Le autorità portoghesi hanno pubblicato i primi elementi emersi dall'indagine sulle cause dell'incidente avvenuto a Lisbona, con il crollo della funicolare 'Gloria' che ha causato almeno 16 morti e una ventina di feriti.

L'incidente della funicolare è avvenuto a seguito della "disconnessione del cavo tra le due cabine", secondo quanto rivelato dai primi elementi dell'indagine.

L'ispezione visiva effettuata la mattina dell'incidente "non ha rilevato alcuna anomalia" sul cavo che collegava le cabine, hanno aggiunto gli investigatori.