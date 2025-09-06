L’Idf ordina l’evacuazione dei civili a Gaza City

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - L'esercito israeliano ha chiesto alla popolazione di Gaza City di spostarsi in "una nuova zona umanitaria" a Khan Younis, a sud della Striscia di Gaza, a fronte "dell'espansione delle operazioni militari". "Residenti di Gaza, non date retta alle affermazioni di Hamas: cogliete l'occasione per trasferirvi presto nella zona umanitaria e unitevi alle migliaia di persone che vi si sono già trasferite negli ultimi giorni e settimane", ha scritto sui social il portavoce il lingua araba dell'IDF, Avichay Adraee. "La zona umanitaria comprende infrastrutture umanitarie vitali come ospedali da campo, condutture idriche e impianti di desalinizzazione dell'acqua, oltre alla fornitura continua di cibo, tende, medicinali e materiale medico, che saranno forniti in coordinamento tra l'Unità per il Coordinamento delle Attività Governative nei Territori e la comunità internazionale", spiega. "Confermiamo che gli sforzi per fornire aiuti umanitari alla zona e per adattare le infrastrutture proseguiranno costantemente in collaborazione con le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali, parallelamente all'espansione delle manovre di terra", conclude.(ITALPRESS)- foto: Ipa Agency -