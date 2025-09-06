Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice"

(Adnkronos) - "Era forte, restando semplice, una sobrietà che andava controcorrente: faceva tutto senza alzare la voce. Come le sue linee, pulite ed essenziali". Lo ha detto l’attore Massimo Lopez, arrivando alla camera ardente di Giorgio Armani in via Bergognone, a Milano. "Ricordo una volta in cui ero in un suo negozio a provare un cappotto blu - ha spiegato -. Lui entrò e mi disse: ‘No, levalo, te ne do uno beige’. Lo vedevo alle sue sfilate, e poi l’ultima volta fu una o due estati fa: io passai con il gommone, lui era sul suo yatch e ci scambiammo un saluto".
