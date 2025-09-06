Roma, precipita dopo lancio da 1.500 metri: morto paracadutista

(Adnkronos) - Un uomo di 49 anni di Grosseto è morto oggi a Montecompatri, provincia di Roma, dopo essersi lanciato con il paracadute da un’altezza di 1.500 metri. La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 12.30 al campo di volo ‘Air Fly’ in via Prenestina Nuova. Quando sono giunti sul posto, i carabinieri della stazione di Colonna lo hanno trovato in terra, con il personale medico del 118 che tentava di rianimarlo, con accanto il paracadute principale e quello di emergenza aperti. L’uomo è precipitato in mezzo alla vegetazione ed è morto sul colpo. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni ed è stata disposta l’autopsia sulla salma, che è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata.
