 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 06 settembre 2025, 00:57

Sinner diventa Terminator, in tv nasce il soprannome di Jannik

Sinner diventa Terminator, in tv nasce il soprannome di Jannik

(Adnkronos) - "Pronti a guardare il Terminator?". Jannik Sinner si guadagna un nuovo soprannome, a sentire l'emittente americana Espn. La principale tv 'all sport' degli Stati Uniti presenta la seconda semifinale degli US Open 2025, con l'azzurro in campo contro il canadese Felix Auger Aliassime. 

 

"Congratulazioni a Carlos Alcaraz, siamo pronti a guardare il Terminator", dice Elle Duncan lanciando l'edizione di Sportscenter, lo storico notiziario di Espn che va in onda tra la prima semifinale, vinta dallo spagnolo Carlos Alcaraz contro il serbo Novak Djokovic, e il match di Sinner. L'azzurro viene accostato al cyborg della saga di film interpretati da Arnold Schwarzenegger. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium