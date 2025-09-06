Vibo Valentia, cede trave in parco giochi: grave bimbo 4 anni

(Adnkronos) - Un bambino di quattro anni è rimasto schiacciato da una trave mentre giocava in un parco giochi urbano nel quartiere Moderata Durant di Vibo Valentia ieri sera. Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo si è appoggiato a una trave, che ha ceduto all'improvviso, travolgendolo. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha trasportato il bambino in ospedale in gravi condizioni. Al momento è ricoverato e la prognosi è riservata. La procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.
In Breve
domenica 07 settembre
sabato 06 settembre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Eventi
Cronaca
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?