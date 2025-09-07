EQUITAZIONE / Con Giordano e Tiengo successi cuneesi all'Internazionale di Sanremo

Gran giornata per cavalieri cuneesi impegnati al Concorso Internazionale di Equitazione Salto Ostacoli di Sanremo. Due le vittorie: con Nicolas Giordano in C140 e con Massimo Tiengo in C120.

Al campo del Solaro per tutto il giorno si sono alternati cavalieri e amazzoni in una giornata calda, ma non soffocante, e su un terreno dalle ottime condizioni. Così non è mancato lo spettacolo.

Nella gara più importante, una C140, si è imposto Nicolas Giordano, che ha montato Naughty Boy. Ha preceduto il tedesco Arnold Rudolf, il francese Sebastien Planchat, il belga Maxime Harmegnies.

Nicolas Giordano è aviere capo nel Gruppo sportivo Aeronautica. Nato a Cuneo, 27 anni, va a cavallo da quando aveva undici anni. " Una passione - spiega - nata in famiglia. Mio padre Flavio è presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Hobby Horse di Borgo San Dalmazzo". Nicolas è oggi tesserato per la Società Ippica Torinese.

"Sono molto contento – afferma - di aver partecipato a questo bellissimo concorso internazionale a Sanremo. L'esito della gara è stato una piacevolissima sorpresa perché è la prima volta che monto questo cavallo di proprietà della famiglia Picotto. Spero di continuare con questi risultati in gara. Dal 2019 collaboro con la Società Ippica Torinese grazie al presidente Maurizio Gili. E ora, con la mia famiglia, avvieremo una collaborazione con la Società Ippica Sanremo".

Nicolas ha finora disputato tre Campionati del mondo giovanili come la sorella Martina. E oggi è da dieci anni in Nazionale con la quale ha disputato anche i Campionati del mondo. La sua è una vita interamente dedicata all'equitazione. "Lavoro dalle 7 del mattino alle 20. Tutti i giorni. Preparo i cavalli, gestisco la scuderia e dò lezioni agli allievi".

Massimo Tiengo continua a stupire. Già campione italiano, riesce ancora a lasciarsi alle spalle tanti giovani. A 62 anni, con il suo Tommy, ha preceduto la francese Johanna Albertini e lo stesso Nicolas Giordano. Tiengo vive a Saluzzo ed è istruttore del Centro Ippico Saluzzese.

Oggi, domenica 7 settembre, è previsto il gran finale. Gare a partire dalle 9 e, intorno alle 14, ci sarà il Gran Premio con 28.500 euro in palio. Diversi i favoriti: Filippo Bologni, Elia Simonetti, Nicolas Giordano, Filippo Codecasa ma attenzione a tedeschi, francesi e belgi. Ma le sorprese sono dietro l'angolo.