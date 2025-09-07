Meccanica Agricola protagonista a Saluzzo: un'edizione all’insegna di fiducia, entusiasmo e unione [FOTO]

In un clima di fiducia e di ottimismo, con la volontà traversale di far fronte unico davanti alle problematiche, si è aperta la 78ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, giunta alla sua 17ª edizione nazionale.

Con 40 mila mq di spazio al Foro Boario, 500 stand di alta tecnologia rivolta alla frutticoltura, alla lavorazione del legno e ai comparti agricoli delle Terre del Monviso è il punto di riferimento per gli operatori di settore e dei saluzzesi, appuntamento tradizionale di San Chiaffredo, aperto fino a lunedì 9 settembre, alle 14.

Alla manifestazione, un red carpet significativo di autorità politiche, militari e di associazioni di categoria, oltre a una presenza massiccia di sindaci del territorio e della Granda con la fascia tricolore.

In prima fila l’onorevole Giorgio Maria Bergesio e il presidente della Regione Alberto Cirio, gli assessori regionali all’Agricoltura Paolo Bongiovanni e alla Montagna Marco Gallo, il consigliere regionale Mauro Calderoni, in rappresentanza del Consiglio regionale e per la provincia di Cuneo Ivana Casale. Presenti vertici di organizzazioni di categoria, enti, fondazioni bancarie, sponsor.

Tematiche centrali per Bergesio, il ricambio generazionale, la ricerca, l’innovazione tecnologia ricordando che il Governo con uno stanziamento complessivo di un miliardo di euro, distribuito del piano Coltivaitalia mira a rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale i settori chiave e valorizzando le filiere agroalimentari del Paese. L’elogio alla mostra di Saluzzo, "spazio che dà garanzia di visibilità per chi si impegna in questo settore primario".

"Una mostra fatta di innovazione, tradizione e futuro del settore agricolo", ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio alla Meccanica Agricola di Saluzzo, dopo alcuni anni di assenza. Macchinari di ultima generazione, tecnologie sostenibili, occasione di incontro e soluzioni per un’agricoltura sempre più efficiente e rispettosa dell’ambiente - la sua considerazione - con l’invito a promuovere questa terra, "dove si è sempre avuto la forza di affrontare i problemi. In questo momento occorre mostrare schiena compatta sul grande tema dazi, in particolare sui dazi europei e sul tema dei fitofarmaci". Ribadito l’impegno della Regione verso il settore agricolo e l’importanza dello stare uniti per un futuro di eccellenza.

"Una mostra che nasce dall’ascolto del territorio e degli operatori di settore", l’ha definita Alberto Dellacroce, coordinatore della Fondazione Bertoni, ente storico organizzatore della fiera, presieduto da Carlo Allemano.

“La situazione geopolitica sta generando forti scossoni - l’incipit del sindaco di Saluzzo Franco Demaria, nella sua panoramica del mondo agricolo - ma il sistema Cuneo si fa sentire con il suo non attendere, ma agire per restare competivi". Parole che hanno ripreso concetti espressi anche dal presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna.

<figure class="image"> </figure>Nella manifestazione artigianato e industria sostengono l’agricoltura. E, "la mostra crea filiere strategiche per lo sviluppo della Granda", ha affermato Marco Gallo assessore alla Montagna.

La meccanica 2025 apre infatti con la novità “La piazza del legno”, uno spazio dinamico in cui scoprire macchinari in movimento, dimostrazioni dal vivo e assistere a sfide di abbattimento, sramatura e taglio con il “Triathlon del Boscaiolo”.

Pilastro fondamentale della fiera al Foro Boario con una vetrina che continua da 52 anni è la Mostra nazionale della razza Frisona, il meglio della zootecnia: “un settore a cui non mancano le preoccupazioni, ma un comparto in salute”- afferma Demaria. Con la crescita del prezzo del latte nella stalla cresce anche la fiducia degli allevatori e diventa stimolo per le nuove leve".

Nella direzione è importantissimo quest’anno l’arrivo a Saluzzo del National Junior Show: un programma di prove per giovani e giovanissimi allevatori ( sono 24 ) di varie regioni di Italia: Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna.

Alla Fiera anche il Distretto della Frutta “un settore che sta cambiando - ha affermato il primo cittadino - la melicoltura sale al 41 per cento del totale della frutta piemontese, consolidando il Piemonte al secondo posto dopo il Trentino e staccando le pesche che si posizionano al 18 per cento. Cambia la stagionalità della frutta, che si allunga e porta cambiamenti nel lavoro. In questo ambito sono fondamentali i lavoratori nel distretto della frutta: 12 mila contratti, 7000 in capo a lavoratori africani. “Siamo fieri del lavoro svolto nell’accoglienza con il Protocollo coordinato da Prefettura. 4.000 lavoratori ospitati in aziende e a breve 300 nelle accoglienze diffuse. Un altro passo avanti tutti insieme lo si dovrà fare con i piccoli frutti, per rendere perfetto il sistema che il commissario Falco ha definito un esempio per il paese.”

A Demaria “equilibrato e preciso” l’elogio da parte dell’assessore Paolo Bongiovanni per la modalità con cui ha gestito la situazione dell'accoglienza. Dall'assessore l’invito a promuovere le eccellenze territoriali del Piemonte, dove si produce il 25 per cento dei prodotti tipici italiani.

Valorizzazione e promozione: una delle tre sfide decisive su cui il consigliere Mauro Calderoni, ha posto l’accento, oltre alla sfida dell’ incontro tra domanda e offerta del lavoro stagionale “il sistema Saluzzo” funziona, ma è ancora parziale e va perfezionato per diventare una risposta davvero efficace". Terza criticità da risolvere gestione dell’acqua e la conservazione della risorsa idrica,

Nella mattinata è avvenuta la premiazione della prima edizione del Concorso per l’Innovazione Tecnologica, ideato con CNR – Stems, per promuovere aziende di eccellenza tecnica e progettuale. Le ditte premiate sono la Argo Tractors per l’innovazione ecosostenibile, per l’innovazione tecnologica: Cap Nordovest, Sartore, Sinergy, Olimac.

Tra il pubblico e i primi visitatori anche le maschere del Carnevale di Saluzzo: Jessica Peruccio e Ciaferlin Beppe Roatta.

Le tavole rotonde e i convegni nell’area incontri rappresentano momenti di confronto tra operatori del settore, sulle grandi sfide.

Oggi alle 11 è in programma il convegno dal titolo “La sostenibilità della filiera Compral Latte per la valorizzazione del territorio”.

Lunedì, alla tavola rotonda di Agrion, Datameteo educational e Politecnico di Torino, il dibattito verterà sull’impatto del cambiamento climatico sull’agricoltura. Il magazine della Mostra è in collaborazione con le aziende del settore – Supertino, Vaudagna/Tractor Service, Olimac, Balfor – ed eVISO.

Per informazioni il sito https://fondazionebertoni.it/.

IL PROGRAMMA

Oggi domenica 7 settembre, alle 10, si tengono le finali della 52^ Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana con le valutazioni delle categorie manze e giovenche, inclusi gli animali iscritti al Junior Show. Alle 11, presso l’area incontri, è in programma il convegno dal titolo “La sostenibilità della filiera Compral Latte per la valorizzazione del territorio”. Alle 11.30, invece, si terrà la finale assoluta dei soggetti del Junior Show e, alle 12, quella dedicata a manze e giovenche. Alle 15, spazio alle finali della 52^ Mostra Regionale con le valutazioni delle categorie vacche.

Lunedì 8 settembre, alle 9, ci saranno le finali della Mostra Regionale bovini razza Jersey con le valutazioni di categorie manze e vacche.

Alle 9.30, presso l’area incontri, Luca Nari (Fondazione Agrion), Paolo Caraccio (Datameteo Educational) e Danilo Demarchi (Politecnico di Torino) proporranno una tavola rotonda dal titolo “Meteo, agricoltura, innovazione ai tempi del cambiamento climatico”. Alle 10, si terranno le finali della Mostra Interprovinciale bovini razza Pezzata Rossa Italiana con le valutazioni delle categorie manze, alle 11.30, saranno presentate le campionesse della 52^ Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e, alle 12, si terrà la cerimonia di premiazione delle mostre zootecniche.